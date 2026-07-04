Турецкий город, который выделяется на фоне остальных - не Стамбул и не Каппадокия: ему уже более 3000 лет - что здесь посмотреть

Город Турции, который напоминает Европу

Если вы уже были в Стамбуле, Каппадокии, Анталье и считаете, что все уже видели, то отправляйтесь в город, который очень выделяется на фоне остальных. Он имеет богатую историю, при этом выглядит весьма современно и даже чем-то напоминает Европу. Речь идет об Эскишехире.

Где находится

Город расположен в Северо-Западной Анатолии, на берегу реки Порсук. Стамбул находится от Эскишехира в 300 км.

Legion-Media

История города

“Эскишехир” переводится как “старый город”. Название было получено не просто так, ведь его история насчитывает более 3000 лет. На этой территории в свое время жили римляне, фригийцы, византийцы, сельджуки, турки. Когда Османская империя распалась, то город находился то под британской, то под греческой оккупацией. Эскишехир вновь перешел туркам после прихода Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как добраться

Попасть в Эскишехир можно из Стамбула на скоростном поезде. Путешествие займет менее 3,5 часов. Есть вариант и с автобусами, но так добираться дольше (5 часов).

Legion-Media

Что посмотреть

Река Порсук . Набережная этой реки является главным местом для прогулок. Тут можно прокатиться на гондолах, из-за чего удастся почувствовать дух Венеции. На набережной выступают уличные музыканты, встречаются кафе и ресторанчики.

. Набережная этой реки является главным местом для прогулок. Тут можно прокатиться на гондолах, из-за чего удастся почувствовать дух Венеции. На набережной выступают уличные музыканты, встречаются кафе и ресторанчики. Район Одунпазары . Здесь можно увидеть “открыточные” виды - яркие домики, узкие улицы, небольшие мастерские и галереи.

. Здесь можно увидеть “открыточные” виды - яркие домики, узкие улицы, небольшие мастерские и галереи. Комплекс мечети Куршунлу . Этот архитектурный ансамбль был построен в XVI веке. Тут расположена не только мечеть, но и караван-сарай, музеи и медресе.

. Этот архитектурный ансамбль был построен в XVI веке. Тут расположена не только мечеть, но и караван-сарай, музеи и медресе. Парк Сазова. На территории парка находится замок, который напоминает сказочный. Является визитной карточкой города.

Legion-Media

Какие музеи посетить

“Главная фишка Эскишехира – изделия из морской пенки (сепиолета). Этот мягкий белый материал – идеальное «полотно» для создания трубок, различных фигурок и даже картин. Полюбоваться такими вещами можно в Музее изделий из морской пенки (он бесплатный и находится в комплексе «Куршунлу»). Также интересен Музей стекла. Если интересуетесь живописью, сходите в Музей современного искусства”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.

Личный опыт

“Была в Эскишехире только один раз, но осталась под приятным впечатлением. Не могла устоять перед катанием на гондоле, длительными прогулками. Иногда мне казалось, что я нахожусь где-то в Европе, а не в Турции”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, с какого города началась Османская империя.