Старые пластиковые бутылки не выбрасываю: делаю из них кондиционер за 5 минут — и в комнате свежо, как в погребе

Июльская жара делает душными даже хорошо проветриваемые комнаты. Кондиционер есть не у всех, а спать и работать в духоте сложно. Есть простой и быстрый способ охладить воздух с помощью обычной пластиковой бутылки, воды и льда. Этот лайфхак занимает пять минут и даёт заметный эффект на 1–2 часа.
Как работает охладитель
Принцип прост: вентилятор прогоняет воздух через горлышко бутылки, внутри которой находится холодная вода со льдом. Проходя через ледяную воду, воздух охлаждается и выходит заметно прохладнее, чем комнатный. Влага с поверхности воды также немного увлажняет воздух, что делает жару более терпимой.
Как собрать за 5 минут
Понадобится обычная пластиковая бутылка (1,5–2 литра), нож или ножницы, вентилятор и лёд с водой.
- У бутылки срезают дно — получается отверстие, в которое будет заходить воздух.
- Горлышко бутылки направляют на себя и закрепляют напротив вентилятора (можно примотать скотчем или просто поставить вплотную).
- Внутрь заливают холодную воду и добавляют лёд.
- Включают вентилятор — воздух поступает в бутылку через широкое отверстие, проходит над ледяной водой и выходит охлаждённым через горлышко.
Важные нюансы
- Эффект держится 1–2 часа, пока лёд не растает. Лучше иметь в запасе несколько бутылок, которые по очереди меняют из морозилки.
- Чем ближе бутылка к вентилятору, тем сильнее поток воздуха. Оптимально — прижать горлышко вплотную к решётке.
- Если нет льда, можно использовать просто холодную воду из-под крана — эффект будет слабее, но тоже ощутим.
- Бутылку лучше направлять не прямо на себя, а чуть в сторону, чтобы поток был мягче.
Личный опыт автора
В прошлом году вспомнила этот лайфхак. Сделала бутылку по инструкции, заморозила воду заранее и поставила перед вентилятором. Через 10 минут в комнате было заметно прохладнее, и я смогла спокойно уснуть. Правда, лёд таял быстро — пришлось менять бутылку через полтора часа. Но для экстренной ситуации способ отличный. Теперь я всегда держу в морозилке пару замороженных бутылок на случай жары.
Вывод
Пластиковая бутылка, лёд и вентилятор — простой и бюджетный способ пережить жару без кондиционера. Он не заменяет полноценное охлаждение, но даёт облегчение на несколько часов. Попробуйте — и вы удивитесь, как легко можно сделать воздух прохладнее.
Ранее мы рассказывали, как за 2 часа освежить подушку без стирки.