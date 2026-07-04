Старые пластиковые бутылки не выбрасываю: делаю из них кондиционер за 5 минут — и в комнате свежо, как в погребе

Новости по теме

Расширенные сосуды и холодная вода: как первая жара проверяет наше сердце на прочность

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2,5 гр. на 500 мл воды – и замиокулькас мощнее баобаба: стебли крепкие, а листья зеленее изумрудов – лайфхак

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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В апреле орхидее – важнее воды: 1 шт. в воду – и фаленопсис мощно цветет круглый год, бутоны лезут один за другим

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