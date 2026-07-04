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Лью под корень в июле – и гортензия фонтанирует соцветиями: бутонизация продолжится до осени

Опубликовано: 4 июля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Лью под корень в июле – и гортензия фонтанирует соцветиями: бутонизация продолжится до осени
Лью под корень в июле – и гортензия фонтанирует соцветиями: бутонизация продолжится до осени
Городовой ру
Летний уход за гортензиями

Популярность метельчатой гортензии среди садоводов уступает лишь розам. Многообразие сортов позволяет удовлетворить предпочтения любого садовода.

Для обеспечения обильного цветения гортензии требуется систематический комплексный уход, ключевым элементом которого являются регулярные подкормки.

Агроном Ксения Давыдова дала предоставила рекомендации по правильному питанию гортензий для стимулирования пышного цветения во второй половине лета. Этот период характеризуется формированием одревесневших побегов и достижением пика цветения.

Два важных элемента

Во второй половине июля гортензии особенно нуждаются в калии и фосфоре, которые критически важны для бутонизации и продолжительности цветения. Также необходимо поддерживать оптимальный уровень кислотности почвы.

Приготовление подкормки

Для приготовления рабочего раствора рекомендуется использовать монокалийфосфат, суперфосфат и хелат железа. Дополнительно, для улучшения состояния растений, хорошо применять перманганат калия.

Для получения бледно-розового раствора требуется минимальное количество кристаллов. Получившимся раствором подкормите красавицу гортензию – она непременно отблагодарит вас пышным цветением.

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