Вот почему лучше иметь мало друзей: Хайям объяснил это ещё 10 веков назад — сейчас еще актуальнее

Омар Хайям известен не только как выдающийся учёный, но и как философ и поэт, чьи глубокие и мудрые произведения сохраняют свою актуальность по сей день. В древности его творчество было признано божественно мудрым, а сам учёный почитался как посланник Бога.
В своих стихах персидский поэт и философ затрагивает вечные вопросы о смысле жизни, простых радостях и быстротечности бытия. Его строки побуждают к размышлениям и вызывают восхищение глубиной мысли.
В одном из своих четверостиший Хайям раскрывает ценность дружбы.
Имей друзей поменьше, не расширяй их круг. И помни: лучше близких вдали живущий друг. Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. В ком видел ты опору врага увидишь вдруг.
Этими строками философ предостерегает от лицемерия в отношениях. Он подчёркивает, что лучше иметь несколько искренних друзей, готовых оказать поддержку в любой момент, нежели множество поверхностных знакомств.
Философ акцентирует внимание на том, что качество отношений превосходит их количество. Истинная дружба не имеет границ и способна сохраняться даже на расстоянии.
В то же время Хайям призывает к объективному анализу своего окружения. Даже в кругу близких людей необходимо сохранять рациональное мышление и избегать слепой доверчивости.
Ранее мы рассказали, почему нельзя возвращаться к бывшим.