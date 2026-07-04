Городовой / Полезное / Вот почему лучше иметь мало друзей: Хайям объяснил это ещё 10 веков назад — сейчас еще актуальнее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Закрываю крышку унитаза при сливе — и ванная чистая, свежая, без бактерий Полезное
Лью под корень в июле – и гортензия фонтанирует соцветиями: бутонизация продолжится до осени Полезное
Старые пластиковые бутылки не выбрасываю: делаю из них кондиционер за 5 минут — и в комнате свежо, как в погребе Полезное
Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь в 2026 году Новости Петербурга
Турецкий город, который выделяется на фоне остальных - не Стамбул и не Каппадокия: ему уже более 3000 лет - что здесь посмотреть Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вот почему лучше иметь мало друзей: Хайям объяснил это ещё 10 веков назад — сейчас еще актуальнее

Опубликовано: 4 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Вот почему лучше иметь мало друзей: Хайям объяснил это ещё 10 веков назад — сейчас еще актуальнее
Вот почему лучше иметь мало друзей: Хайям объяснил это ещё 10 веков назад — сейчас еще актуальнее
Городовой ру
Мудрость от великого философа

Омар Хайям известен не только как выдающийся учёный, но и как философ и поэт, чьи глубокие и мудрые произведения сохраняют свою актуальность по сей день. В древности его творчество было признано божественно мудрым, а сам учёный почитался как посланник Бога.

В своих стихах персидский поэт и философ затрагивает вечные вопросы о смысле жизни, простых радостях и быстротечности бытия. Его строки побуждают к размышлениям и вызывают восхищение глубиной мысли.

В одном из своих четверостиший Хайям раскрывает ценность дружбы.

Имей друзей поменьше, не расширяй их круг. И помни: лучше близких вдали живущий друг. Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. В ком видел ты опору врага увидишь вдруг.

Этими строками философ предостерегает от лицемерия в отношениях. Он подчёркивает, что лучше иметь несколько искренних друзей, готовых оказать поддержку в любой момент, нежели множество поверхностных знакомств.

Философ акцентирует внимание на том, что качество отношений превосходит их количество. Истинная дружба не имеет границ и способна сохраняться даже на расстоянии.

В то же время Хайям призывает к объективному анализу своего окружения. Даже в кругу близких людей необходимо сохранять рациональное мышление и избегать слепой доверчивости.

Ранее мы рассказали, почему нельзя возвращаться к бывшим.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью