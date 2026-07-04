Вот почему лучше иметь мало друзей: Хайям объяснил это ещё 10 веков назад — сейчас еще актуальнее

Мудрость от великого философа

Омар Хайям известен не только как выдающийся учёный, но и как философ и поэт, чьи глубокие и мудрые произведения сохраняют свою актуальность по сей день. В древности его творчество было признано божественно мудрым, а сам учёный почитался как посланник Бога.

В своих стихах персидский поэт и философ затрагивает вечные вопросы о смысле жизни, простых радостях и быстротечности бытия. Его строки побуждают к размышлениям и вызывают восхищение глубиной мысли.

В одном из своих четверостиший Хайям раскрывает ценность дружбы.

Имей друзей поменьше, не расширяй их круг. И помни: лучше близких вдали живущий друг. Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. В ком видел ты опору врага увидишь вдруг.

Этими строками философ предостерегает от лицемерия в отношениях. Он подчёркивает, что лучше иметь несколько искренних друзей, готовых оказать поддержку в любой момент, нежели множество поверхностных знакомств.

Философ акцентирует внимание на том, что качество отношений превосходит их количество. Истинная дружба не имеет границ и способна сохраняться даже на расстоянии.

В то же время Хайям призывает к объективному анализу своего окружения. Даже в кругу близких людей необходимо сохранять рациональное мышление и избегать слепой доверчивости.

Ранее мы рассказали, почему нельзя возвращаться к бывшим.