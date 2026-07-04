Почему "шведский стол" в Египте хуже, чем в Турции - есть причины: дело не только в разнообразии блюд

Сравнение "шведского стола" в Египте и Турции

Система питания “шведский стол” пользуется популярностью не только в Турции, но и в Египте. При изучении отзывов туристов станет ясно, что питание в турецких отелях будет лучше. “Шведский стол” в Египте вызывает много вопросов. С чем это связано?

Разнообразие блюд

Если сравнивать количество блюд, которые предоставляются в отелях, то Турция станет лидером в этом вопросе. В Египте ассортимент может показаться более скромным, при этом отельеры даже не пытаются приблизиться к туркам.

Качество мясной продукции

Египтяне чаще всего едят растительный белок, поэтому с приготовлением мясных блюд у них могут возникнуть проблемы. Туристы отмечают, что в отелях Египта редко можно встретить вкусное мясо, сосиски и т.д. Турки любят мясо, поэтому хорошо его готовят.

Количество специй

“Злоупотребление специями — еще одна сомнительная фишка египетской кухни, и не все отели изжили ее на своих кухнях. Порой нужно последовательно продегустировать все блюда, чтобы найти такое, которое не окажется слишком перченым”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Турки ориентируются в этом вопросе на Европу, поэтому редко использую восточные специи.

Опыт автора

"Имею представление как о турецком, так и египетском шведском столе. Признаюсь честно, что еда в отеле Стамбула была вкуснее, чем в Хургаде. Хочу отметить, что в Египте тоже было все вкусно, но мне не хватило мяса. Там было больше растительной пищи", - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой город Турции стоит посетить ради завтраков.