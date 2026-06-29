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Город Турции, который стоит посетить ради завтраков: здесь вкуснее, чем в Стамбуле - где находится, что попробовать

Опубликовано: 29 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Город Турции, который стоит посетить ради завтраков: здесь вкуснее, чем в Стамбуле - где находится, что попробовать
Город Турции, который стоит посетить ради завтраков: здесь вкуснее, чем в Стамбуле - где находится, что попробовать
Legion-Media
Где можно вкусно позавтракать в Турции

Если вы любите Турцию и вкусные завтраки, то не нужно отправляться в Стамбул или Анталью, так как есть вариант поинтереснее. Советуем вам обратить внимание на город Ван, в котором существует культ завтраков.

Информация о городе

Ван расположен в часе езды от Ирана, при этом его жителями в основном являются курды. Найдите городской бульвар, от него будет отходить переулок, имеющий название Breakfast Makers Street (Улица создателей завтраков).

“Там действительно проживают несколько знаменитых шеф-поваров, специализирующихся на приготовлении утренней пищи. В 2014 г. более 50 тыс. людей собрались в Ване на званый завтрак для самого большого количества приглашенных, чтобы побить рекорд Гиннесса”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Что попробовать

Турецкие завтраки здесь являются очень разнообразными, поэтому каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант. Чаще всего местные начинают свой день с омлета, жареных сосисок, свежих овощей, сыра, оливок, чая или кофе.

При посещении города стоит обязательно попробовать хрустящий сыр с начинкой из черемши. Местные им очень гордятся.

Опыт автора

“Отправиться в Ван ради завтраков мне посоветовала подруга, которая была в этом городе неоднократно. Могу сказать, что я не пожалела о своем решении. Еда здесь вкуснее и свежее, чем в Стамбуле и других городах Турции. Чувствуется, что люди вкладывают частицу любви и души в привычные блюда”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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