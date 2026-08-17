Котлеты повышенной сочности: беру кабачок и куриный фарш – на выходе получается настоящий шедевр

Мясные котлеты из фарша с кабачком представляют собой универсальное и очень простое блюдо. Минимальный набор ингредиентов, всегда доступных на любой кухне, а также исключительная легкость приготовления делают этот рецепт идеальным решением для занятых людей.
Подача возможна с различными гарнирами: от традиционного картофельного пюре до легких салатов. Для ценителей более питательных блюд котлеты могут быть предложены с тушеными овощами или гречневой кашей.
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 3 шт.;
- Кабачок — 3 шт.;
- Яйцо — 2 шт.;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Процесс приготовления
Кабачок помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Затем следует отжать избыточную жидкость. Куриную грудку измельчите с помощью блендера.
Далее в фарш добавьте натертый кабачок, яйца, соль, перец и тщательно перемешайте. Смочите руки водой, сформируйте котлеты и обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.
Ранее мы рассказали, как приготовить "Огурчики по-тираспольски".