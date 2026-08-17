Городовой / Новости Петербурга / Котлеты повышенной сочности: беру кабачок и куриный фарш – на выходе получается настоящий шедевр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки? Полезное
Обошли даже Выборг: как молодой посёлок Новоселье выбил ремонт дворов и новые парки к 101-летию Ленобласти Новости Петербурга
Почему в Европе не ставят металлические двери в квартиры, хотя в России они стали нормой Новости Петербурга
Панорамные окна, бассейны и теплый «гараж» для яхт: раскрыты детали нового курорта в Петербурге Новости Петербурга
Скошенную траву не выбрасываю – решаю 100 задач на огороде: а вы ее недооцениваете Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Котлеты повышенной сочности: беру кабачок и куриный фарш – на выходе получается настоящий шедевр

Опубликовано: 17 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Котлеты повышенной сочности: беру кабачок и куриный фарш – на выходе получается настоящий шедевр
Котлеты повышенной сочности: беру кабачок и куриный фарш – на выходе получается настоящий шедевр
Городовой ру
Нежные и сочные котлеты

Мясные котлеты из фарша с кабачком представляют собой универсальное и очень простое блюдо. Минимальный набор ингредиентов, всегда доступных на любой кухне, а также исключительная легкость приготовления делают этот рецепт идеальным решением для занятых людей.

Подача возможна с различными гарнирами: от традиционного картофельного пюре до легких салатов. Для ценителей более питательных блюд котлеты могут быть предложены с тушеными овощами или гречневой кашей.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 3 шт.;
  • Кабачок — 3 шт.;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу.

Процесс приготовления

Кабачок помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Затем следует отжать избыточную жидкость. Куриную грудку измельчите с помощью блендера.

Далее в фарш добавьте натертый кабачок, яйца, соль, перец и тщательно перемешайте. Смочите руки водой, сформируйте котлеты и обжарьте их до золотистой корочки с обеих сторон.

Ранее мы рассказали, как приготовить "Огурчики по-тираспольски".

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 30
🙏 3
😹 1
🙀
😿 1
Поделитесь новостью