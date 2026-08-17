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Нумерологический гороскоп на 18 августа: затронет финансы, здоровье, отношения и работу - что ждет избранных

Опубликовано: 17 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Нумерологический гороскоп на 18 августа: затронет финансы, здоровье, отношения и работу - что ждет избранных
Нумерологический гороскоп на 18 августа: затронет финансы, здоровье, отношения и работу - что ждет избранных
Городовой ру
Нумерологический прогноз от портала "Городовой"

Портал “Городовой” опубликовал нумерологический гороскоп на 18 августа. Высшие силы выбрали тех людей, которые родились 3, 5, 8, 12, 14, 17, 21, 24, 28 и 30 числа. Что ждет их в этот день?

Прогноз

Работа: день не подойдет для реализации масштабных проектов, поэтому от существенных перемен стоит отказаться. Перенесите их на другое время. Лучше заняться делами, которые накопились за долгое время. Начальство поможет во многих вопросах.

Финансы: не стоит осуществлять крупные покупки, иначе могут возникнуть сложности с деньгами. Любые накопления следует сохранить до лучших времен. Покупайте только самое необходимое. Не вступайте в различные авантюры, даже если их предлагают близкие люди.

Здоровье: в этот день важно следить за своим самочувствием, что позволит соблюдать во всем баланс. Нельзя перерабатывать, нервничать. Свободное время следует провести дома, благодаря чему получится лучше восстановиться.

Личная жизнь: гармония коснется не только отношений, но и общения с родственниками. Важно не говорить все, что думаете. Это позволит избежать недопониманий и конфликтов.

Ранее портал "Городовой" рассказал о гороскопе на неделю с 17 по 23 августа.

Автор:
Анна Ланская
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