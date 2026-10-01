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С октября 2026 года на АЗС вводятся новые правила заправки: что нужно знать каждому водителю

Опубликовано: 1 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
С октября 2026 года на АЗС вводятся новые правила заправки: что нужно знать каждому водителю
фото Global Look Press
На что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в неприятную ситуацию

На автозаправках обновили правила — и для компаний, и для обычных водителей. Изменения затрагивают учёт денег, порядок оплаты и даже то, в какую тару можно наливать топливо.

Оплата: как платить без риска

Теперь к оплате стоит подходить внимательнее: технологии упрощают процесс, но и возможностей для ошибок или обмана становится больше. Особенно это касается быстрых платежей через QR‑коды.

Вот простые советы, которые реально помогают:

  • проверяйте сумму и номер колонки перед подтверждением платежа;
  • сканируйте QR только с официальных наклеек на оборудовании;
  • скачивайте мобильные приложения исключительно из проверенных магазинов.

Документы и тара: обязательные моменты

Чек — не просто бумажка: он подтверждает факт покупки и может пригодиться, если возникнут спорные моменты. Его лучше не выбрасывать до конца поездки.

С тарой всё строже: с сентября разрешено заливать топливо только в сертифицированные канистры с заводской маркировкой. Подойдут металлические или пластиковые ёмкости, специально предназначенные для горюче‑смазочных материалов.

Вывод

Новые правила делают расчёты прозрачнее и безопаснее, но требуют от водителей большей внимательности. Главное — не торопиться при оплате и использовать только разрешённую тару. Соблюдение этих простых норм избавит от лишних проблем на АЗС, подчеркивает источник.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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