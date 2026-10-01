С октября 2026 года на АЗС вводятся новые правила заправки: что нужно знать каждому водителю

На автозаправках обновили правила — и для компаний, и для обычных водителей. Изменения затрагивают учёт денег, порядок оплаты и даже то, в какую тару можно наливать топливо.
Оплата: как платить без риска
Теперь к оплате стоит подходить внимательнее: технологии упрощают процесс, но и возможностей для ошибок или обмана становится больше. Особенно это касается быстрых платежей через QR‑коды.
Вот простые советы, которые реально помогают:
- проверяйте сумму и номер колонки перед подтверждением платежа;
- сканируйте QR только с официальных наклеек на оборудовании;
- скачивайте мобильные приложения исключительно из проверенных магазинов.
Документы и тара: обязательные моменты
Чек — не просто бумажка: он подтверждает факт покупки и может пригодиться, если возникнут спорные моменты. Его лучше не выбрасывать до конца поездки.
С тарой всё строже: с сентября разрешено заливать топливо только в сертифицированные канистры с заводской маркировкой. Подойдут металлические или пластиковые ёмкости, специально предназначенные для горюче‑смазочных материалов.
Вывод
Новые правила делают расчёты прозрачнее и безопаснее, но требуют от водителей большей внимательности. Главное — не торопиться при оплате и использовать только разрешённую тару. Соблюдение этих простых норм избавит от лишних проблем на АЗС, подчеркивает источник.
Читайте также:
Свежие томаты будут словно с грядки до Нового года: вот как правильно их хранить
Счетчики больше точно не спасут: новые правила учета воды и света вступили в силу в России
Прибавка будет, но не для всех — пенсионерам добавят до 19 тысяч рублей в октябре