С USB-зарядкой, прохладой и ремонтом под боком: в Ленобласти появятся новые лазурные МАЗы

Делегация из Ленинградской области съездила в Минск. Главная цель поездки — визит на знаменитый Минский автомобильный завод (МАЗ).
Петербуржцы уже давно привыкли к ярким лазурным МАЗам. Теперь эти же автобусы начнут возить жителей и Ленинградской области, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Зачем региону новые автобусы?
В Ленобласти идет большая транспортная реформа. Белорусские автобусы для этого отлично подходят. Они низкопольные, внутри есть кондиционеры, валидаторы и USB-зарядки для гаджетов.
Ремонт — прямо под боком
Купить автобусы — это только полдела. Любой технике нужно регулярное обслуживание. С этим проблем не возникнет.
С 2015 года в Колпино работает официальный сервисный центр МАЗа. Там есть всё необходимое: и оригинальные запчасти, и обученные мастера.
Если машина сломается, её починят максимально быстро. Региону не придется долго ждать детали из другой страны.
О чем договорились на заводе?
Чиновники и руководство МАЗа провели переговоры. Они обсудили не только продажи, но и дальние планы. Завод готов помогать региону с ремонтом даже после того, как закончится гарантия.
Отдельно поговорили про деньги. Покупать технику сейчас непросто, поэтому стороны ищут гибкие схемы.
Совсем скоро поездки по области станут комфортнее. На популярных маршрутах появятся новые удобные автобусы, а ждать их на остановках придется меньше.
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