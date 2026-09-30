Свежие помидоры к Новому году: как вырастить огород на подоконнике зимой

Эксперт рассказад тонкости выращивания томатов на окне.

Вырастить сочные томаты прямо у себя в квартире — это не сказка, а вполне реальная задача. И сделать это можно даже зимой. Главное — знать несколько простых правил.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как превратить обычный подоконник в мини-город и получить первый урожай уже к праздникам.

Да будет свет!

Зимой солнышка катастрофически не хватает. Даже на самом южном окне растениям будет темно. Если оставить томат без подсветки, он вытянется, а цветы просто опадут. В итоге плодов вы не увидите.

"Свет — это главный фактор, и здесь зимой, даже на самом светлом окне, у нас будет недостаток света. Нужно определённое количество света для того, чтобы помидор не только рос, но ещё и начал плодоносить. Иначе можно вырастить растение, но цветы будут опадать, и плодов мы с него не получим. Поэтому обязательно нужна досветка. Необязательно, чтобы она была профессиональная, есть очень много вариантов ламп", - говорит эксперт.

Выбираем правильные сорта

Огромные кусты из бабушкиного парника для окна не подойдут. Ищите на пакетиках с семенами пометки: «балконные», «горшечные» или «карликовые».

"Хорошие сорта: снегирёк, пинокио, маленькая звезда, все шапочки: красная, оранжевая, жёлтая. Они дают небольшое растение, маленькие плоды. Также дают урожай в условиях маленького объёма почвы и недостатка освещения", - отмечает Ольга Миронова.

Какой горшок нужен томату?

Не экономьте на объеме. В двухлитровом горшке земля пересыхает мгновенно, и корни быстро портятся.

Оптимальный выбор — горшок на 3–4 литра для одного кустика. На дно обязательно насыпьте керамзит для дренажа, чтобы вода не застаивалась.

Полив и вкусная «еда»

В горшке земли мало, поэтому питание заканчивается быстро. На улице корни сами ищут еду в почве, а дома они зависят только от вас.

Полив: земля должна быть слегка влажной. Используйте только теплую, отстоянную воду. От холодной воды из-под крана корни могут сгнить.

земля должна быть слегка влажной. Используйте только теплую, отстоянную воду. От холодной воды из-под крана корни могут сгнить. Подкормка: кормите растения раз в 7–10 дней. Проще всего покупать жидкие удобрения для рассады или овощей. Просто добавляйте их в воду для полива по инструкции.

Когда ждем урожай?

Если посеять семена в октябре, то первые домашние помидорчики вы сорвете как раз к Новому году!

Кстати, по этой же схеме на окне отлично растут мини-огурцы, острые и сладкие перцы и даже карликовые баклажаны.

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