Остров, на котором живёт больше людей, чем во всей России: где находится и стоит ли посещать туристам

Новости по теме

Как в другой стране побывал: 3 региона России, которые непохожи на Россию – глазам своим не веришь

Перейти

«Пир во время чумы»: как бал в Зимнем дворце 1913 года попал в историю России

Перейти

Россия возвращает прямые рейсы: Бразилия, Куба и бум трафика с Китаем

Перейти

Почему только в России поезда стучат колесами, а в Китае и Европе стука нет - многие даже не догадываются, в чем секрет

Перейти

«Они недорогие, и очень много пустует»: почему в Китае жилье стоит намного дешевле, чем в России

Перейти