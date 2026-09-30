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Остров, на котором живёт больше людей, чем во всей России: где находится и стоит ли посещать туристам

Опубликовано: 30 сентября 2026 20:23
 Проверено редакцией
Остров, на котором живёт больше людей, чем во всей России: где находится и стоит ли посещать туристам
Остров, на котором живёт больше людей, чем во всей России: где находится и стоит ли посещать туристам
legion-media
Назван густонаселенный остров, который находится рядом с Бали

На карте мира можно найти остров, на котором людей больше, чем на всей территории России. Локации этого места отличаются невероятно плотной застройкой, а количество населения превышает 152 млн человек.

Все эти люди живут на площади 132 тысячи км2. Представьте, что она меньше Омской области РФ.

О каком острове идет речь

Такое описание касается острова Ява, который находится рядом с Бали. Расстояние между ними составляет всего 2,5 км.

Средняя плотность населения Явы насчитывает 1117 человек/км2. Чтобы понять масштаб, необходимо рассмотреть и другие страны:

  • Россия - 9 человек/км2;
  • Китай - 147 человек/км2;
  • Южная Корея - 519 человек/км2.

Протяженность Явы составляет практически 1000 км. Если мысленно перенести этот остров в районе Москвы, то он протянется всего лишь до Самары.

“И это при том, что не вся Ява занята сплошной застройкой. На Яве есть и густые леса, и горные цепи, и даже вулканы. 150 горных вершин насчитывает Ява. Самый высокий вулкан — почти 3,7 км в высоту. Более того, на острове очень развито сельское хозяйство. Здесь выращивается огромное количество риса превосходного качества, а также кофе и чая”, - сообщает канал “Объясняю на пальцах”.

Стоит ли сюда ехать туристам

Данное направление стоит рассмотреть только в том случае, если вы любите активный отдых. Здесь много вулканов, древних храмов, дворцов, которые находятся в разных частях острова.

Для пляжного отдыха Ява не подходит, так как здесь нет инфраструктуры, нормального побережья. Туристы сталкиваются с сильными волнами, обратными течениями и прочими опасностями.

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Автор:
Полина Аксенова
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