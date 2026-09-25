РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление

Новости по теме

Не все такое стерпят: что вызывает раздражение у пассажиров РЖД - с этим сталкивается каждый

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Пассажирам здесь не рады: 3 худших поезда РЖД, на которые лучше не брать билет

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В РЖД приняли решение — к общему столику больше не пустят: в новых вагонах у каждого пассажира появится свой собственный

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За какие нарушения пассажира могут высадить из поезда - оспорить не удастся: требования РЖД

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В РЖД озвучили окончательное решение: может ли пассажир с верхней полки сидеть внизу - и когда это разрешено

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