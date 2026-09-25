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РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление

Опубликовано: 25 сентября 2026 20:23
 Проверено редакцией
РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление
РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление
Городовой ру
Ретропоезд "Купеческий экспресс" будет запущен уже в следующем месяце

РЖД намерены запустить еще один ретропоезд, который будет предназначен для туристов. Уже с 26 октября “Купеческий экспресс” начнет ходить из Тамбова. Поездки будут осуществляться только в выходные дни.

Маршруты ретропоезда

Поезд имеет стилистику XIX-XX веков, поэтому он сильно отличается от привычных составов. В субботу ретропоезд совершит путешествие в Мичуринск-Уральский. Туристы смогут посетить усадьбу купца Стрельникова и местный краеведческий музей.

По воскресеньям состав будет направляться в Платоновку. Отсюда пассажиры поедут в Рассказово, где посетят музей “Усадьба Асеевых”. Также планируется проведение выездных уроков истории для детей, сообщает banki.ru.

В Российских железных дорогах заявили, что на данный момент количество пригородных туристических поездов уже насчитывает 42 состава. Благодаря таким поездам пассажиры могут за несколько часов посмотреть живописные виды, а также узнать историю места, в котором они находятся. Путешествие получается максимально комфортным.

Статистика показывает, что за январь-август 2026 года туристические поезда перевезли более 480 тысяч пассажиров. К концу года эта цифра станет еще больше.

Личный опыт

Автор "Городового" Полина Аксенова любит путешествовать на поезде, поэтому она поставит цель посетить указанные маршруты в следующем году. Очень удобно, что не нужно волноваться насчет транспорта, развлечений.

Отзыв

Noyfeld: “Было огромное желание доставить радость необычного путешествия на поезде своему 5-ти летнему внуку. Купила 3-х дневный люкс-тур на ретропоезде в Рускеальский парк. В поезде была создана комфортная и спокойная атмосфера, экскурсии также понравились”.

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Автор:
Полина Аксенова
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