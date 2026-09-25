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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

Опубликовано: 25 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса
Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса
Городовой ру
Популярный сорт томатов

Сорт томата «Деревенский F1» пользуется высоким спросом благодаря своей продуктивности, ранним срокам созревания и отличным вкусовым характеристикам, позволяющим употреблять плоды в свежем виде.

Описание сорта

Данный среднеранний детерминантный гибрид классифицируется как биф-томат, что предполагает наличие крупных, мясистых и сладких плодов. Сочная зернистая структура мякоти с повышенным содержанием сахарозы обеспечивает выраженный сладкий вкус, сравнимый с хурмой.

Характерной особенностью строения плода является многокамерность (4 и более камер) при горизонтальном срезе.

Период вегетации от всходов до технической спелости составляет около 110 дней. Плоды ярко-красного цвета плоскоокруглой формы достигают массы 350–450 г при урожайности свыше 20,0 кг/м².

Гибрид обладает высокой устойчивостью к растрескиванию и ключевым патогенам, включая вершинную гниль, вирус мозаики и альтернариоз. Рекомендованная схема посадки составляет 3–4 растения/м².

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Скупаю семена этих томатов уже в сентябре: особый сорт с другой планеты — здоровые плоды без фитофторы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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