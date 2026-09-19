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Скупаю семена этих томатов уже в сентябре: особый сорт с другой планеты — здоровые плоды без фитофторы

Опубликовано: 19 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Скупаю семена этих томатов уже в сентябре: особый сорт с другой планеты — здоровые плоды без фитофторы
Скупаю семена этих томатов уже в сентябре: особый сорт с другой планеты — здоровые плоды без фитофторы
Городовой ру
Назван сорт томатов, устойчивый ко всем известным болезням

Садоводы-любители постоянно расширяют ассортимент культур для экспериментального выращивания. Зачастую подобные агротехнические испытания не приносят ожидаемых результатов, однако представленный сорт является исключением из правил.

Описание сорта

Высокорослый индетерминантный сорт «Гаргамель», достигающий двух метров в высоту, требует обязательной установки опорных конструкций. Культура отличается высокой урожайностью и эстетически привлекательным внешним видом плодов с характерной красно-черной окраской.

Плоды характеризуются компактным размером и сливовидной формой. Плотная кожица обеспечивает высокие показатели лежкости, а вкусовые качества выделяются выраженной насыщенностью и сладостью.

Сорт обладает устойчивостью к распространенным заболеваниям и вредителям. «Гаргамель» универсален в применении и подходит как для употребления в свежем виде, так и для всех видов консервации.

Отзывы огородников

«Необычный вкус и цвет. Неспелые плоды - темно-фиолетовые, как баклажаны, потом становятся полосатыми. Вкус сильно отличается от обычных помидоров, приятное послевкусие. Кусты очень высокие - до двух метров, надо подвязывать к крепкой опоре», – пишет Александра.

«Нравится этот сорт. Вкусный, красивый, кусты аккуратные малооблиственные. Не могу назвать его сильно урожайным, но для разнообразия подходит», – делится впечатлениями Ольга Борисовна.

Ранее мы рассказали о сорте томатов «Атомный виноград Брэда».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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