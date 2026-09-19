Для завтрака готовлю оладьи-яичницу: сытно, быстро и очень вкусно - можно накормить всю семью

Как приготовить вкусный завтрак из теста и яиц для всей семьи

На завтрак принято подавать кашу или обычную яичницу, но есть вариант лучше и сытнее. Можно сделать пышные оладьи с яйцом внутри, что позволит получить завтрак два в одном. Блюдо очень простое, при этом невероятно вкусное.

Ингредиенты для теста

кефир - 125 мл;

куриное яйцо - 1 штука;

мука - 110 г;

разрыхлитель - ½ чайной ложки;

соль - ½ чайной ложки;

сахар - 1 чайная ложка;

сливочное масло - 15 г;

сода - ¼ чайной ложки.

Ингредиенты для яичницы

яйца куриные - 3 штуки;

зеленый лук - 1 пучок;

помидоры черри - для подачи;

соль - по вкусу.

Приготовление:

В миску разбейте одно яйцо, добавьте сахар, соль, кефир и растопленное сливочное масло. Хорошо взбейте массу. В муку добавьте разрыхлитель и соду, высыпьте компоненты в жидкую часть. Консистенция теста должна получиться густой. Переложите тесто в пакет или кондитерский мешок.

Нарежьте зеленый лук и помидоры черри. Добавьте на сковороду масло, нагрейте поверхность и разбейте три яйца. Посыпьте сверху солью, украсьте зеленью. Когда белок схватится, то необходимо подогнуть его края, что позволит придать аккуратную форму, сообщает автор канала "LudaEasyCook Позитивная Кухня".

Из кондитерского мешка начните выдавливать тесто, закройте им каждое яйцо. Уменьшите огонь, готовьте под закрытой крышкой примерно 2 минуты. Переверните оладьи, обжарьте их с другой стороны. Украсьте блюдо зеленью, помидорами и подавайте к столу.

Рекомендация

Для придания более нежного вкуса можно использовать не подсолнечное, а сливочное масло. Важно следить за нагревом сковороды, иначе блюдо может пригореть.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова также использует для этого завтрака натертый сыр. Его можно добавить поверх куриных яиц, из-за чего завтрак станет еще более сытным.

Отзывы

“Правильно говорят, что кулинария - это искусство. И здесь это чувствуется. Получается очень вкусно”. “Сначала не поняла идеи соединять тесто с яйцами. Но потом все-таки решила приготовить. Подаю блюдо со сметаной или густым несладким йогуртом. Мне понравилось”.



Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить завтрак из яиц и хлеба в духовке.

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