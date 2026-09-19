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Варю лавровый лист и только после этого приступаю к уборке: свекровь научила маленькой хитрости

Опубликовано: 19 сентября 2026 18:30
 Проверено редакцией
Варю лавровый лист и только после этого приступаю к уборке: свекровь научила маленькой хитрости
Варю лавровый лист и только после этого приступаю к уборке: свекровь научила маленькой хитрости
Городовой ру
Лавровый лист — не только приправа: он освежает воздух, отпугивает насекомых и даже помогает при простуде.

Лаврушка привычна на кухне, но её полезные свойства этим не ограничиваются. Она помогает освежить воздух, отпугнуть насекомых и даже справиться с простудой. Вот несколько проверенных способов, делится автор блога "Уютный дом".

Ароматизация воздуха

Чтобы наполнить дом приятным запахом, проварите 3–4 листа в стакане воды 5–7 минут. Оставьте отвар в комнате — аромат будет расходиться постепенно. Для большего эффекта добавьте щепотку корицы или ванилина.

Против насекомых и запахов

Разложите сухие листья в шкафах с крупами — жучки и моль не появятся. Если в доме пахнет табаком или животными, положите листья в проблемных местах. Быстрый способ: подожгите лист на блюдце и дайте ему тлеть — дым перебьёт другие запахи.

Для ковров и полов

Кипятите 2–3 листа в 500 мл воды 10–15 минут, добавьте бутон гвоздики. Остудите, перелейте в пульверизатор, обработайте ковёр, через 15 минут пропылесосьте. Пылевые клещи и запахи исчезнут, ворс станет мягче. Этот же отвар добавляйте в воду для мытья полов.

Сохраняет цвет вещей

Автор блога «Мастер-Ок» также делится способом для стирки деликатных вещей:

  1. Возьмите сетчатый мешочек.
  2. Положите в него 10 лавровых листьев и 2 столовые ложки пищевой соды.
  3. Завяжите и бросьте в барабан стиральной машины вместе с бельём.

По его словам, неприятные запахи исчезают, а одежда меньше выцветает. Результат заметен после нескольких стирок.

Вывод

Лавровый лист — доступное средство для дома и здоровья. Он освежает воздух, отпугивает насекомых, помогает при простуде и даже сохраняет цвет вещей.

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Автор:
Евгения Сухова
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