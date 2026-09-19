Варю лавровый лист и только после этого приступаю к уборке: свекровь научила маленькой хитрости

Лаврушка привычна на кухне, но её полезные свойства этим не ограничиваются. Она помогает освежить воздух, отпугнуть насекомых и даже справиться с простудой. Вот несколько проверенных способов, делится автор блога "Уютный дом".
Ароматизация воздуха
Чтобы наполнить дом приятным запахом, проварите 3–4 листа в стакане воды 5–7 минут. Оставьте отвар в комнате — аромат будет расходиться постепенно. Для большего эффекта добавьте щепотку корицы или ванилина.
Против насекомых и запахов
Разложите сухие листья в шкафах с крупами — жучки и моль не появятся. Если в доме пахнет табаком или животными, положите листья в проблемных местах. Быстрый способ: подожгите лист на блюдце и дайте ему тлеть — дым перебьёт другие запахи.
Для ковров и полов
Кипятите 2–3 листа в 500 мл воды 10–15 минут, добавьте бутон гвоздики. Остудите, перелейте в пульверизатор, обработайте ковёр, через 15 минут пропылесосьте. Пылевые клещи и запахи исчезнут, ворс станет мягче. Этот же отвар добавляйте в воду для мытья полов.
Сохраняет цвет вещей
Автор блога «Мастер-Ок» также делится способом для стирки деликатных вещей:
- Возьмите сетчатый мешочек.
- Положите в него 10 лавровых листьев и 2 столовые ложки пищевой соды.
- Завяжите и бросьте в барабан стиральной машины вместе с бельём.
По его словам, неприятные запахи исчезают, а одежда меньше выцветает. Результат заметен после нескольких стирок.
Вывод
Лавровый лист — доступное средство для дома и здоровья. Он освежает воздух, отпугивает насекомых, помогает при простуде и даже сохраняет цвет вещей.
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