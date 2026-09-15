Не спешу выбрасывать старые махровые полотенца: нашла 3 проверенных способа реанимировать текстиль

Махровые полотенца со временем теряют мягкость, желтеют и приобретают затхлый запах — но это не повод покупать новые.

Знакомая история: покупаешь пушистое полотенце, а через полгода оно становится жёстким, как наждак, впитывает воду в два раза хуже, да ещё и пахнет сыростью уже на следующий день после стирки. Кажется, что вещь просто «отслужила своё». Но в девяти случаях из десяти виновата не ткань, а то, как мы её стираем и сушим, пишет ura.news.

Три причины, по которым махра теряет вид

Первая — жёсткая вода. Соли кальция и магния оседают в волокнах и делают их ломкими. Чем жёстче вода в кране, тем быстрее полотенце теряет мягкость.

Вторая — избыток порошка. Многие сыпят его «на глаз», с горкой, а средство не выполаскивается полностью. Остатки склеивают ворсинки, и ткань становится грубой.

Третья — кондиционер для белья. Звучит парадоксально, но именно он наносит наибольший вред махре. Силиконовая плёнка обволакивает хлопок и закупоривает поры. Полотенце перестаёт впитывать влагу, а ворс со временем твердеет. Так что если вы добавляете ополаскиватель «для мягкости», вы делаете только хуже.

Три средства, которые действительно работают

Соль — для тех, кто уже загрубел

Если полотенце потеряло объём и стало жёстким, сначала его стирают, а потом замачивают на час в тёплом растворе: 4 ст.л. соли на литр воды. После тщательного полоскания волокна расправляются, и ткань снова становится пышной.

Сода — для очистки и подъёма ворса

0,5 стакана соды отправляют прямо в барабан. Она мягко расщепляет жировые загрязнения и приподнимает ворс, не повреждая хлопок.

Уксус — против налёта и запаха

150 мл уксуса заливают в отсек для ополаскивателя и стирают при 60 градусах. Кислота растворяет известковый налёт и вымывает остатки порошка из глубины петель. Запах исчезает после первого цикла.

Хитрость для объёма

Чтобы махровые петли не слеживались при отжиме, в барабан кладут два новых теннисных мяча. Они взбивают ткань при вращении, и полотенце остаётся воздушным.

Как стирать и сушить

После стирки полотенцам нужен правильный финал. Сушат их в тени на воздухе или в прохладном помещении с хорошей вентиляцией — жар от батарей губителен для волокон. Кондиционер в этот раз не понадобится. А перед тем как отправить полотенце на сушилку, его несколько раз сильно встряхивают: ворсинки распрямляются и поднимаются, и после высыхания ткань получается заметно более пушистой.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше считала, что полотенца просто «износились», и покупала новые. Потом она попробовала стирку с уксусом вместо кондиционера — и старые полотенца снова стали мягкими. Теперь Евгения добавляет соду для очистки и соль для объёма, а перед сушкой всегда встряхивает. Текстиль служит дольше, и запах не возвращается.

Вывод

Жёсткость махры — не приговор, а следствие ошибок в уходе. Уксус, сода и соль возвращают полотенцам мягкость и объём, если отказаться от кондиционера и не пересушивать ткань. Правильные привычки продлевают жизнь текстилю на годы.

Ранее мы рассказали, как отмыть 10-летнюю сковороду.