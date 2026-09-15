1 стакан на 10-летнюю сковороду — и она снова как из магазина: прощаемся с маслом при жарке

Сода, уксус и спирт обещают вернуть антипригарной сковороде чистоту, но не всё так просто.

Антипригарное покрытие — штука деликатная. Оно прощает многое, но не бесконечно: рано или поздно на дне появляется нагар, жир въедается в поверхность, и сковорода начинает пригорать. В интернете тут же находится «чудо-рецепт» — сода, уксус и спирт. Звучит заманчиво: три доступных компонента, несколько минут нагрева, и посуда якобы как новая. "Про Город" делится, что здесь правда, а что — опасное заблуждение.

Что предлагают делать

Схема простая: на дно насыпают 3 ст.л. соды, заливают половиной стакана уксуса, ждут, пока шипение стихнет, добавляют столько же спирта и прогревают смесь на плите. Затем сливают и промывают.

Где кроется риск

Кухня — не лаборатория, и это главное, о чём забывают авторы лайфхаков. Спирт легко воспламеняется, а при нагреве выделяются едкие пары. Смесь может вспыхнуть, и вместо чистой сковороды вы получите ожог или пожар. Одно дело — читать рецепт в интернете, другое — повторять его на своей плите.

Поможет ли от пригорания

Если проблема была только в слое старого жира, тщательная очистка действительно вернёт сковороде рабочее состояние. Но не стоит ждать, что десятилетняя история использования исчезнет после одного мытья. Антипригарный слой — это не грязь, которую можно смыть. Это покрытие, которое со временем изнашивается. Если оно поцарапано или отслаивается, никакая домашняя смесь его не восстановит.

Что действительно важно

Для антипригарной посуды решающую роль играет не героическая чистка раз в год, а повседневный уход. Мягкая губка вместо металлической щётки, деревянная или силиконовая лопатка вместо ножа, отказ от абразивных порошков. Эти простые привычки продлевают жизнь сковороде лучше любых рецептов.

И самое главное: не пытайтесь оттереть нагар любой ценой. Если покрытие заметно повреждено, безопаснее и разумнее купить новую сковороду, чем рисковать здоровьем ради реанимации старой.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова однажды поддалась на этот лайфхак и решила «спасти» старую сковороду. Часть нагара отошла, но покрытие уже было поцарапано, и готовить на ней стало только хуже. С тех пор Евгения не гонится за чудесами: моет мягкой губкой, не использует металлические лопатки. Сковороды служат дольше, и чистить их проще. Она советует не рисковать здоровьем ради реанимации старой посуды — иногда честнее купить новую.

Вывода

Сода, уксус и спирт могут отмыть старую сковороду от жира, но не восстановят повреждённое покрытие — и к тому же небезопасны при нагреве. Настоящая забота об антипригарной посуде — это регулярный мягкий уход, а не агрессивные эксперименты. Когда покрытие изношено, честнее купить новую сковороду, чем рисковать.

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