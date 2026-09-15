Авангард, фарфор и дух Ленинграда: 130 сокровищ Пелагеи Шуриги покажут в Михайловском замке спустя 30 лет

Предыдущая персональная выставка Пелагеи Шуриги в Русском музее прошла в 1996 году.

19 октября в Михайловском замке откроется по-настоящему редкая выставка. Русский музей показывает ретроспективу Пелагеи Шуриги — одной из самых самобытных ленинградских художниц XX века.

Последний раз её работы собирали вместе тридцать лет назад, в 1996 году. И вот редкие вещи из запасников снова выходят к публике, сообщает Культура Петербурга.

Кто такая Пелагея Шурига?

Пелагея Шурига (1900–1980) получила потрясающее образование. Она училась в Харькове, затем в легендарном московском ВХУТЕМАСе, а потом осваивала скульптуру в Петрограде.

Но главное — она не боялась экспериментировать. Шурига смело соединяла дерзкий авангард 1920-х годов с любовью к народному искусству.

Её вдохновляли старинная керамика, деревянные игрушки и яркие лубочные картинки. Из этого союза вырос её уникальный стиль — простой, мощный и очень выразительный.

Графика и скульптура

Шурига была универсальным мастером. Она одинаково свободно работала с глиной, деревом, бронзой и бумагой.

Кроме того, Пелагея работала на Ленинградскиом фарфоровом заводе (ЛФЗ). Это было непростое время для нее. Но она продолжала творить и писать графические и скульптурные портреты сотрудников предприятия, пишет Собака.ру. Один из самых эффектных — «Портрете охранника».

Что покажут в Михайловском замке?

Экспозиция получилась масштабной — около 130 произведений. Выставка охватывает почти полвека её жизни: от ранних авангардных набросков 1920-х годов до поздних работ конца 1970-х.

На выставке можно увидеть:

Главные скульптурные работы художницы.

Знаменитый авторский фарфор и декоративные панно.

Избранную графику и рисунки.

Почему это стоит увидеть?

Пелагея Шурига не искала громкой славы и не подстраивалась под модные течения. Она просто создавала честное и глубокое искусство. Попасть на такую выставку — редкая удача, ведь большинство этих работ обычно скрыто от глаз в музейных хранилищах.

Это отличная возможность открыть для себя новое имя и посмотреть на ленинградское искусство с неожиданной стороны.

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