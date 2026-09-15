Авангард, фарфор и дух Ленинграда: 130 сокровищ Пелагеи Шуриги покажут в Михайловском замке спустя 30 лет

19 октября в Михайловском замке откроется по-настоящему редкая выставка. Русский музей показывает ретроспективу Пелагеи Шуриги — одной из самых самобытных ленинградских художниц XX века.
Последний раз её работы собирали вместе тридцать лет назад, в 1996 году. И вот редкие вещи из запасников снова выходят к публике, сообщает Культура Петербурга.
Кто такая Пелагея Шурига?
Пелагея Шурига (1900–1980) получила потрясающее образование. Она училась в Харькове, затем в легендарном московском ВХУТЕМАСе, а потом осваивала скульптуру в Петрограде.
Но главное — она не боялась экспериментировать. Шурига смело соединяла дерзкий авангард 1920-х годов с любовью к народному искусству.
Её вдохновляли старинная керамика, деревянные игрушки и яркие лубочные картинки. Из этого союза вырос её уникальный стиль — простой, мощный и очень выразительный.
Графика и скульптура
Шурига была универсальным мастером. Она одинаково свободно работала с глиной, деревом, бронзой и бумагой.
Кроме того, Пелагея работала на Ленинградскиом фарфоровом заводе (ЛФЗ). Это было непростое время для нее. Но она продолжала творить и писать графические и скульптурные портреты сотрудников предприятия, пишет Собака.ру. Один из самых эффектных — «Портрете охранника».
Что покажут в Михайловском замке?
Экспозиция получилась масштабной — около 130 произведений. Выставка охватывает почти полвека её жизни: от ранних авангардных набросков 1920-х годов до поздних работ конца 1970-х.
На выставке можно увидеть:
- Главные скульптурные работы художницы.
- Знаменитый авторский фарфор и декоративные панно.
- Избранную графику и рисунки.
Почему это стоит увидеть?
Пелагея Шурига не искала громкой славы и не подстраивалась под модные течения. Она просто создавала честное и глубокое искусство. Попасть на такую выставку — редкая удача, ведь большинство этих работ обычно скрыто от глаз в музейных хранилищах.
Это отличная возможность открыть для себя новое имя и посмотреть на ленинградское искусство с неожиданной стороны.
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