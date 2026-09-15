Без кругов по центру и красных светофоров: в Петербурге водителям помогут припарковаться

Также экраны в кабинах автобусов и 400 умных светофоров изменят поездки по Петербургу.

Поиск парковки в центре Петербурга — это всегда задачка со звездочкой. Водители кружат по узким улочкам, теряют время и жгут бензин.

Но скоро жизнь автомобилистов станет проще: городские власти готовят умные сервисы, которые избавят от лишнего стресса.

Навигатор сам найдет парковку

В Петербурге разрабатывают умную навигацию. Она будет не просто строить маршрут, а сразу учитывать, где есть свободные места, рассказал начальник управления ИТС "Дирекции по организации дорожного движения" Василий Зырянов, сообщает "ДП".

Работает это просто. Вы вводите адрес в центре города. Система понимает, что там всё занято, и заранее предлагает заехать на соседнюю улицу, где шанс припарковаться гораздо выше. Водителю больше не придется наматывать круги наобум.

Разработкой занимаются совместно с «Яндекс Картами» и «2ГИС». Вся техническая база уже готова, сейчас систему активно тестируют. Ожидается, что новая функция появится в ваших смартфонах уже в течение года.

«Зеленая волна» для автобусов и трамваев

Вторая хорошая новость касается общественного транспорта. В кабинах водителей устанавливают специальные экраны. Светофор «общается» с машиной и подсказывает, с какой скоростью нужно ехать, чтобы попасть ровно на зеленый свет.

Если трамвай или автобус подлетает к перекрестку, экран показывает: «держи скорость 40 км/ч — и проедешь без остановки». Это помогает избежать резких торможений и ускорений. Поездки для пассажиров становятся комфортнее и безопаснее.

Сейчас эту технологию уже обкатали. Она работает на 10 популярных маршрутах. Среди них — автобус №39, который везет пассажиров в аэропорт Пулково, и 9 трамвайных маршрутов, рассказал Зырянов на пресс-конференции.

В будущем систему подключат к остальному транспорту.

Умных светофоров станет больше

Чтобы всё это работало, город обновляет светофоры. Их оснащают специальными датчиками (технология V2X), которые умеют обмениваться данными с машинами.

Сейчас в Петербурге «поумнела» примерно пятая часть всех светофоров — это около 400 объектов. В ближайшие три года их количество хотят увеличить до 30–50%. Всё зависит от бюджета, но курс на цифровизацию уже взят.

Чище воздух, меньше пробок

Такие технологии нужны не только для удобства. Когда машины не дергаются в рваном ритме «старт-стоп», а едут с плавной скоростью, двигатели выделяют гораздо меньше вредных выхлопов.

В итоге Петербург получает двойную пользу: жители экономят время и нервы, а воздух в городе становится чище.

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые ГОСТы изменили светофоры Петербурга.