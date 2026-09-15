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Картошке нужны не сало и не масло, а вот это: так жарят профессиональные повара — блюдо круче, чем у Ивлева

Опубликовано: 15 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Картошке нужны не сало и не масло, а вот это: так жарят профессиональные повара — блюдо круче, чем у Ивлева
Картошке нужны не сало и не масло, а вот это: так жарят профессиональные повара — блюдо круче, чем у Ивлева
Городовой ру
Лайфхак по жарке картошки

Приготовление жареного картофеля, несмотря на кажущуюся простоту, требует соблюдения технологических нюансов. Недостаточное количество масла приводит к пригоранию, а избыток — к чрезмерной жирности готового продукта.

Профессиональные кулинары оптимизировали данный процесс, заменив часть масла концентрированным куриным, овощным или грибным бульоном. Такой метод позволяет повысить пищевую ценность блюда и улучшить его органолептические свойства.

Почему бульон лучше масла

Если масло обеспечивает лишь внешнюю корочку, то бульон проникает в структуру продукта, придавая ломтикам сочность и насыщенный вкус изнутри. Кроме того, такой подход снижает калорийность блюда и обогащает его вкусовую палитру, не перекрывая естественный профиль основного ингредиента.

Важно отметить, что технологический процесс требует точности: простая замена масла на бульон приведет к тушению продукта вместо жарки.

Профессиональные повара применяют комбинированную технологию приготовления

Сначала картофель обжаривается на раскаленной сковороде с минимальным добавлением масла — достаточно одной-двух столовых ложек — до появления золотистой корочки.

Затем добавляется небольшое количество горячего бульона (около столовой ложки), после чего сковорода накрывается крышкой до достижения мягкости продукта.

На финальном этапе крышка снимается для выпаривания жидкости и повторного обжаривания картофеля. В результате блюдо приобретает хрустящую текстуру при сохранении сочности и выраженного вкуса.

Что получится в итоге

Использование бульона вместо избыточного количества масла является эффективным профессиональным приемом. Этот метод позволяет повысить гастрономические качества и пользу блюда, сохраняя при этом классические характеристики жареного картофеля.

Ранее мы рассказали, как приготовить козий сыр.

Автор:
Ксения Давыдова
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