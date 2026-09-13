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Французы будут кусать локти: вкуснейший козий сыр готовлю всего за час – простой рецепт

Опубликовано: 13 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Французы будут кусать локти: вкуснейший козий сыр готовлю всего за час – простой рецепт
Французы будут кусать локти: вкуснейший козий сыр готовлю всего за час – простой рецепт
Городовой ру
Как приготовить домашний козий сыр. 

Козий сыр по праву признан изысканным деликатесом, при этом технология его приготовления в домашних условиях достаточно проста и позволяет получить продукт, не уступающий по своим вкусовым характеристикам французским аналогам.

Для приготовления потребуется:

  • 4 стакана козьего молока,
  • 4 стакана кефира,
  • 6 яиц, чайная ложка соли,
  • свежая зелень.

Технология приготовления

Соедините кефир и козье молоко. В отдельной емкости взбейте яйца с солью. Слегка подогрейте молочную смесь и постепенно введите в нее яичную массу.

При постоянном помешивании доведите продукт до кипения и дожидайтесь образования хлопьев. После этого снимите смесь с огня, охладите и добавьте измельченную зелень.

Процедите массу через дуршлаг, выстеленный марлей. Дождитесь полного отделения сыворотки, аккуратно отожмите сыр, заверните в марлю и поместите в холодильник под пресс.

К утру продукт будет готов к употреблению.

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Автор:
Ксения Давыдова
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