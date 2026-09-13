Французы будут кусать локти: вкуснейший козий сыр готовлю всего за час – простой рецепт

Козий сыр по праву признан изысканным деликатесом, при этом технология его приготовления в домашних условиях достаточно проста и позволяет получить продукт, не уступающий по своим вкусовым характеристикам французским аналогам.
Для приготовления потребуется:
- 4 стакана козьего молока,
- 4 стакана кефира,
- 6 яиц, чайная ложка соли,
- свежая зелень.
Технология приготовления
Соедините кефир и козье молоко. В отдельной емкости взбейте яйца с солью. Слегка подогрейте молочную смесь и постепенно введите в нее яичную массу.
При постоянном помешивании доведите продукт до кипения и дожидайтесь образования хлопьев. После этого снимите смесь с огня, охладите и добавьте измельченную зелень.
Процедите массу через дуршлаг, выстеленный марлей. Дождитесь полного отделения сыворотки, аккуратно отожмите сыр, заверните в марлю и поместите в холодильник под пресс.
К утру продукт будет готов к употреблению.
Ранее мы рассказали, как быстро сварить свеклу.