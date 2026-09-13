18, 23, 33, 48, 68: какое число продолжит этот ряд?

Числовая последовательность 18, 23, 33, 48, 68, ? — задача, где калькулятор не поможет, а ответ прячется в разнице между числами.

Калькулятор здесь не понадобится — считать легко, а вот понять, что именно считать, придётся самостоятельно. Перед вами короткая последовательность, в которой каждое число стоит на своём месте. Попробуйте найти продолжение без подсказки: интереснее всего момент, когда разрозненные цифры вдруг складываются в понятный порядок, пишет mixnews.lv.

Задание

18, 23, 33, 48, 68, ?

Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? Сначала выберите свой ответ, а затем сверьтесь с разбором ниже. Можете дать себе 30 секунд, если любите азарт, но секундомер здесь не обязателен — мы ищем закономерность, а не измеряем интеллект.

Что важно помнить

Мало просто угадать одно число — этого не хватит. Для решения нужны два элемента: само число, которое встанет на место знака вопроса, и закономерность, объясняющая весь ряд целиком. Красивая догадка, построенная лишь на последних двух числах, ничего не доказывает — проверяйте её с самого начала, чтобы правило работало без единого исключения.

Решение

Посмотрим, на сколько увеличивается число при каждом переходе:

23 − 18 = 5

33 − 23 = 10

48 − 33 = 15

68 − 48 = 20

Прибавки идут по порядку: 5, 10, 15, 20. Каждый следующий шаг больше предыдущего на пять. Значит, теперь нужно прибавить 25: 68 + 25 = 93.

Полная цепочка: 18, 23, 33, 48, 68, 93. Для проверки можно продолжить её ещё на шаг: прибавить 30 и получить 123.

Почему это работает

Мы не пытались угадать очередное число, а рассмотрели изменения между ними. У этих изменений оказался свой простой порядок. Вычисления занимают несколько секунд — после того как найден подход.

Любопытный факт

В 1980 году исследователи Андерс Эрикссон, Уильям Чейз и Стив Фалун описали эксперимент: студент с обычными способностями за 20 месяцев тренировок увеличил объём запоминаемых цифр с семи до 79. Он приспособил для этого знание о беге — превращал числа в спортивные результаты. Но когда ему предложили запоминать буквы, результат вернулся к обычному уровню. Это важная деталь: улучшить конкретный навык и стать одинаково сильным во всех задачах — не одно и то же.

Вывод

Закономерность проста: прибавки растут на пять. Такие задачи тренируют умение видеть порядок там, где сначала его нет, и напоминают, что решение часто лежит не в самих числах, а в разнице между ними.

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