Бабье лето-2026: синоптики озвучили точные даты и продолжительность тёплого периода

Каким будет бабье лето в 2026 году - названы сроки теплой погоды

Наши предки всегда считали конец лета идеальным периодом для предсказания характера будущей осени. Они обращали внимание на паутину, плотность туманов, поведение птиц и вид растительности, что позволяло понять примерные даты прихода холодов.

Подробнее о бабьем лете

Подобным образом называют отрезок теплой, солнечной и сухой погоды, которая устанавливается после первого осеннего похолодания. У бабьего лета нет строгих дат, ведь оно всегда начинается в разное время. Если рассматривать этот вопрос со стороны науки, то можно понять, что потепление образуется благодаря антициклону, который не пропускает дождевые циклоны.

Особенные даты августа

В августе всегда особенно выделялись всего две даты. Одна из них - день памяти апостола Матфея, которая приходится на 22 августа. Считалось, что если в этот день наблюдалась сухая погода, то осень точно будет теплой. Дожди указывали на влажную осень.

Также большое значение имело 28 августа - Успение Богородицы. На длительное бабье лето указывала ясная погода с паутиной. Ненастье свидетельствовало о приближении дождей в сентябре.

Признаки, указывающие на затяжное тепло

Если на улице наблюдалось большое количество паутины, громкое стрекотание кузнечиков, а также сильные туманы, то это все указывало на продолжительную теплую погоду.

Признаки, которые говорят о похолодании

Обратная картина наблюдалась при пожелтении берез, резком отлете журавлей. Эти признаки указывали на холодный сентябрь, сообщает progorod43.ru.

Прогноз на осень 2026 года

В Гидрометцентре заявили, что волна бабьего лета придется на вторую декаду сентября. В некоторых областях страны будут наблюдаться дожди, резкие перепады температуры. В Западной Сибири и на Урале похолодание начнется раньше срока. Центральной России повезло больше, ведь воздух в сентябре там будет прогреваться до +24 градусов.

Стоит ли обращать внимание на приметы

Эксперты подчеркивают, что приметы не являются народным методом прогнозов, ведь они были сформированы только многовековыми народными наблюдениями. В последнее время наблюдаются климатические изменения, из-за чего точность примет снизилась. Лучше обращаться к прогнозам погоды, которые основаны на анализе атмосферы, перемещения воздушных масс.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой будет погода осенью 2026 года.