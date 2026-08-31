Синоптики обновили данные: осень теплее нормы, но ноябрь станет самым влажным за последние годы

Осень-2026: тёплый сентябрь, контрастный октябрь и влажный ноябрь. В Москве и Петербурге осадков будет больше, чем в прошлом году, а на юге — рекордные дожди.

Осень 2026 года, по прогнозам синоптиков, будет теплее климатической нормы, но однородной погоды ждать не стоит. Каждый месяц принесёт свои особенности: сентябрь порадует комфортным теплом, октябрь обозначит чёткие региональные контрасты, а ноябрь станет самым влажным месяцем сезона, пишет РБК.

Сентябрь: тёплый старт

Сентябрь станет самым тёплым месяцем осени. На большей части европейской территории России, Урала, юга Сибири и Дальнего Востока температура будет на 0–1C выше нормы. В Москве сентябрь будет теплее прошлогоднего, а количество осадков может вырасти почти в пять раз после рекордно сухого сентября 2025 года.

В Петербурге начало осени тоже будет теплее обычного, дождей выпадет вдвое больше, чем год назад. На Чукотке и в заполярных районах Дальнего Востока возможны первые снегопады.

Октябрь: контрастный месяц

В октябре различия между регионами станут заметнее. В Центральной России, Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и юго-западе Сибири температура будет на 0–1C ниже нормы. На севере европейской части и большей части Сибири, наоборот, октябрь может быть теплее нормы более чем на 1C.

В Москве осадков будет меньше, чем в очень влажном октябре 2025 года. В Петербурге — наоборот: дождей выпадет в полтора раза больше. Больше осадков прогнозируется также в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске и Красноярске.

Ноябрь: влажный финал

Ноябрь станет самым влажным месяцем осени. На большей части Центральной и Северо-Западной России, в Поволжье и на Урале температура будет на 0–1C ниже нормы. Осадки почти во всех крупных городах прогнозируются на 30–50% выше нормы.

В Краснодаре ожидается свыше 80 мм осадков — почти в 12 раз больше, чем в ноябре 2025 года. В Ростове-на-Дону — около 60 мм, примерно в шесть раз больше прошлогоднего.

Когда ждать первый снег

В Сибири, на Урале, Чукотке и в арктических районах снег возможен уже в сентябре или начале октября. В Центральной России — во второй половине октября или в ноябре. Точные прогнозы первого снега стоит проверять за одну-две недели.

Вывод

Осень-2026 будет тёплой, но неоднородной. Сентябрь порадует теплом, октябрь принесёт контрасты, а ноябрь станет самым влажным месяцем. Планируя дела, стоит учитывать эти особенности и быть готовыми к быстрой смене погоды.

Ранее мы рассказывали, какой будет сентябрь.