Поезда поехали, виновных ищут: красная ветка метро в Петербурге вернулась к жизни после утренней аварии

Сломанный поезд заблокировал метро Петербурга.

Утро 31 августа для тысяч жителей Петербурга началось с неприятности. В самый разгар часа пик на первой (красной) линии метро произошел крупный сбой. Поезда встали, а перед закрытыми дверями станций собрались огромные толпы.

Сейчас движение восстанавливается. Рассказываем, что произошло и как подземка справлялась с последствиями.

Из-за чего встало движение?

Виновником проблемы стал один из поездов. На станции «Чернышевская» состав просто не смог ехать дальше и застрял на путях.

Чтобы освободить дорогу, пришлось подгонять другой, вспомогательный поезд. Он сцепкой зацепил сломанный состав и на очень маленькой скорости потащил его в депо «Автово». Из-за этого на всей ветке образовалась настоящая пробка из поездов.

Огромные толпы

Пока пути расчищали, пассажиры севера города оказались в ловушке. Станции «Девяткино», «Гражданский проспект» и «Площадь Мужества» временно закрыли на вход.

На улице перед вестибюлями собрались сотни людей, которые пытались уехать на работу. Наземный транспорт сразу забился битком.

Чтобы не допустить трагедий, к станции «Чернышевская» заранее вызвали несколько бригад скорой помощи.

Как метро работает сейчас?

Специалисты сработали достаточно быстро. Уже к 9:25 в обычный режим вернулась станция «Девяткино». А к 09:48 ограничения полностью сняли и на «Гражданском проспекте».

Сейчас красная ветка ходит строго по расписанию. Руководство метрополитена извинилось перед горожанами за испорченное утро и пообещало тщательно расследовать, почему поезд сломался прямо на линии.

Ранее «Городовой» рассказывал, что коллапс на красной ветке испортил утро петербуржцам.