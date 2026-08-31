Старый кирпич и ручной декор: кто и за сколько отремонтирует легендарный павильон «Площади Восстания»

Подрядчика искали полгода.

Один из самых узнаваемых павильонов петербургского метро ждёт большая реставрация. Речь идёт о первом вестибюле «Площади Восстания» — том самом круглом здании со шпилем, которое выходит на Невский и Лиговский проспекты.

Найти мастеров для такой работы оказалось непросто. Но подрядчик наконец найден, сообщает "Деловой Петербург".

Почему подрядчика искали почти полгода?

Конкурс объявили еще в марте 2026 года. Выбрать победителя планировали в апреле, но процесс затянулся до августа. Сроки сдвигали 11 раз!

Причина проста — желающих долго не было. «Площадь Восстания» — не просто станция метро, а объект культурного наследия. Любой ремонт здесь проходит под строгим контролем КГИОП (Комитета по охране памятников).

К тому же от компании требовали наличия огромных собственных средств на закупку материалов и специальной техники, отметил собеседник издания.

Кто займётся ремонтом?

В итоге на аукцион пришла только одна заявка. Победителем признали компанию «СМУ–19».

Интересно, что работать она будет в тандеме с другой фирмой — ООО «СЗРК». Они объединились, потому что по отдельности у них не хватало лицензий на все виды реставрационных работ. А вместе у них есть полный комплект разрешений.

Обе компании петербуржцам знакомы. «СМУ–19» уже делала капитальный ремонт на «Пионерской», а вместе с «СЗРК» они реставрировали фасад «Балтийской».

Что именно починят?

«Площадь Восстания» — одна из первых станций ленинградского метро, её открыли ещё в 1955 году. За 70 лет фасад и декор сильно устали от петербургской погоды и копоти.

Подрядчикам предстоит сложная ручная работа:

Укрепить старую кирпичную кладку, которая начала расслаиваться.

Восстановить повреждённые каменные детали на фасаде.

Вручную отмыть архитектурный декор от многолетней грязи.

Отреставрировать предметы декоративно-прикладного искусства внутри и снаружи.

Сколько это стоит и когда закончат?

Максимальная цена контракта — 192,7 млн рублей. При этом метрополитен ещё попытается немного снизить эту сумму на этапе подписания договора.

Изначально мастера должны были сдать объект осенью 2027 года. Но финальный срок сдвинули. По документам контракт с компаниями заключат до 22 января 2028 года.

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