Отличные новости к 1 сентября: в Петербурге будет тепло, а школьные линейки пройдут без дождя

День знаний Петербург встретит теплом до +22 °C.

День знаний в этом году порадует жителей Северной столицы. Погода решила сделать школьникам и их родителям приятный подарок. Главное — утро 1 сентября обойдется без осадков.

Утром — солнце и сухо

Первая половина дня будет комфортной. В Петербурге дождя не ожидается. Напротив, из-за облаков регулярно будет выглядывать солнце, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Утренние градусы тоже порадуют. Термометры покажут от +16 до +18 °C. Дети на праздничных линейках точно не замерзнут, а тяжелые куртки поверх нарядов надевать не придется.

Днем — тепло до +22, но захватите зонт

Во второй половине дня станет еще теплее. Воздух прогреется до +21…+22 °C. Это даже немного выше привычной климатической нормы. В Ленинградской области будет от +18 до +23 °C.

Но к вечеру погода может испортиться. Возможны кратковременные дожди, а кое-где по области — даже грозы. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, но во время грозы возможны порывы. Если планируете гулять после школы, захватите с собой зонтик.

Почему так тепло?

За идеальное утро и теплую погоду стоит сказать спасибо атлантическому циклону. Он подошел к региону с северо-запада и принес с собой прогретый воздух.

Правда, из-за циклона атмосферное давление начнет падать. Оно составит 756 мм рт. ст., что чуть ниже нормы.

Приятное исключение из правил

Все привыкли, что День знаний в Петербурге — это часто сырость, холод и серое небо. В этом году сентябрь начинается совсем по-другому.

Кстати, абсолютный температурный рекорд для 1 сентября в Петербурге был поставлен в 1992 году. Тогда воздух раскалился почти до +30,4 °C. До рекорда мы в этом году не дотянем, но +22 °C — это отличный повод погулять в парке после уроков.

Ранее «Городовой» рассказывал, как атлантический циклон изменит погоду в Петербурге.