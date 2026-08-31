70 тысяч километров труб, 950 устраненных дефектов и котельные на колесах: как Петербург подготовили к зиме

Петербург сдал главный зимний экзамен.

Зима близко, но мерзнуть петербуржцам не придется. Городские службы подготовлены к новому отопительному сезону 2026/2027 годов. Все ключевые работы закончили точно в срок — к 1 сентября, сообщили в Смольном.

Цифры, которые впечатляют

Подготовить к зиме самый северный мегаполис мира — задача сложная. Масштабы действительно огромные. Специалисты проверили:

Более 70 тысяч километров инженерных сетей (этого хватило бы, чтобы обернуть Землю по экватору почти два раза!);

809 котельных;

388 центральных тепловых пунктов;

Все школы, детские сады и больницы;

Более 24 тысяч жилых домов.

Трубы проверили на прочность

Чтобы зимой не случилось аварий, готовиться начали еще в марте. Сначала трубы проверяли высокой температурой, а сразу после отключения батарей в мае — высоким давлением.

Проще говоря, из системы «выжимали максимум», чтобы найти слабые места заранее.

Такая жесткая проверка дала результаты. Специалисты нашли и сразу устранили около 950 дефектов. Кроме того, коммунальщики полностью заменили 3,5 километра самых старых и ненадежных труб.

Резерв с запасом и мобильные котельные

На случай суровых морозов у Петербурга есть мощная страховка. В городе сформировали огромный запас резервного топлива — мазута и дизеля. Всего заготовили 146 тысяч тонн, что перекрывает плановые показатели на 35%.

Что сделали в наших домах?

Управляющие компании привели в порядок больше 24 тысяч многоквартирных домов. Внутри зданий промыли и протестировали всю систему отопления.

Также специалисты заделали щели в подъездах, на чердаках и в подвалах. Это нужно для того, чтобы тепло оставалось внутри дома, а не обогревало улицу.

Когда в квартирах станет тепло?

Специалисты и техника уже ждут команды. Первыми по традиции подключат социальные объекты — детские сады, школы и больницы.

В жилых домах сначала запустят периодическое протапливание. А вот постоянное отопление включат, когда погода окончательно испортится — когда среднесуточная температура воздуха на улице продержится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд.

Так что город к холодам готов. Осталось только дождаться сигнала от погоды!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовит технику к зиме.