Какой лук надо добавлять в фарш для котлет: в многолетнем споре хозяек поставлена точка — многие ошибались

На протяжении многих лет среди опытных кулинаров ведутся споры относительно способа подготовки лука для добавления в фарш. Общепризнано, что количество лука должно быть большим, и предпочтение отдается репчатому луку, однако единого мнения относительно его формы до сих пор не существует.
Одни специалисты полагают, что использование сырого репчатого лука способствует более выраженному аромату и вкусу готового продукта, в то время как другие настаивают на предварительной термической обработке лука.
Разрешение данного вопроса было предложено опытным поваром-технологом Анжеликой Плехановой. Она акцентировала внимание на том, что сырой лук содержит кислоты, способные негативно повлиять на вкусовые характеристики котлет и сократить срок годности фарша.
Таким образом, перед добавлением в котлетный фарш репчатый лук следует обязательно обжаривать в течение нескольких минут с добавлением небольшого количества масла.
Для достижения идеальной сочности и вкусовых качеств котлет профессиональные повара рекомендуют использовать пропорцию 500 граммов лука на 1 килограмм фарша.
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