Не лаваш и не тесто: беру простой продукт — через 10 минут на столе гора вкуснятины круче пирожков

Если традиционные закуски, такие как пирожки и бутерброды, перестали приносить удовольствие, предлагаем рассмотреть альтернативное блюдо. Оно отличается простотой и скоростью приготовления, не требует замешивания теста и использования лаваша.
Традиционно дамплинги представляют собой азиатские пельмени, приготовленные из тонкого теста с разнообразными начинками. В данном случае мы адаптировали рецепт, используя размоченную рисовую бумагу в качестве основы для теста. Это позволяет легко формировать дамплинги с любой начинкой, а результат порадует вас превосходной корочкой.
Ингредиенты:
- Рисовая бумага — 5−6 листов;
- отварная куриная грудка — 200 граммов;
- морковь — 50 граммов;
- репчатый лук — треть луковицы;
- зеленый лук — 30 граммов;
- тофу — 150 граммов;
- крахмал — 3−4 столовых ложки;
- яйцо — 2 штуки;
- соль, перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
Необходимо мелко нарезать отваренное куриное филе. Морковь следует натереть на терке, а репчатый лук измельчить. Лук и морковь обжариваются на небольшом количестве растительного масла. Затем к овощам добавляется курица, приправляется солью и перцем, после чего слегка обжаривается до готовности.
Тофу и зеленый лук мелко нарезаются. Все ингредиенты соединяются в отдельной емкости: обжаренные овощи с курицей, тофу, зеленый лук. Туда же добавляются яйца и крахмал. Начинка тщательно перемешивается до получения однородной консистенции.
Рисовая бумага замачивается в воде на 10 секунд. Затем ее размещают на ровной поверхности для дальнейшего формирования изделий. На подготовленную рисовую бумагу выкладывается начинка, после чего она аккуратно заворачивается в форме конверта. Рисовая бумага обеспечивает надежное скрепление, формируя аккуратный «пирожок».
Дамплинги обжариваются на масле до образования легкой золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо готово к подаче.
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