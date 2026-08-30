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Не лаваш и не тесто: беру простой продукт — через 10 минут на столе гора вкуснятины круче пирожков

Опубликовано: 30 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Не лаваш и не тесто: беру простой продукт — через 10 минут на столе гора вкуснятины круче пирожков
Не лаваш и не тесто: беру простой продукт — через 10 минут на столе гора вкуснятины круче пирожков
Городовой ру
Рецепт пирожков из рисовой бумаги

Если традиционные закуски, такие как пирожки и бутерброды, перестали приносить удовольствие, предлагаем рассмотреть альтернативное блюдо. Оно отличается простотой и скоростью приготовления, не требует замешивания теста и использования лаваша.

Традиционно дамплинги представляют собой азиатские пельмени, приготовленные из тонкого теста с разнообразными начинками. В данном случае мы адаптировали рецепт, используя размоченную рисовую бумагу в качестве основы для теста. Это позволяет легко формировать дамплинги с любой начинкой, а результат порадует вас превосходной корочкой.

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага — 5−6 листов;
  • отварная куриная грудка — 200 граммов;
  • морковь — 50 граммов;
  • репчатый лук — треть луковицы;
  • зеленый лук — 30 граммов;
  • тофу — 150 граммов;
  • крахмал — 3−4 столовых ложки;
  • яйцо — 2 штуки;
  • соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Необходимо мелко нарезать отваренное куриное филе. Морковь следует натереть на терке, а репчатый лук измельчить. Лук и морковь обжариваются на небольшом количестве растительного масла. Затем к овощам добавляется курица, приправляется солью и перцем, после чего слегка обжаривается до готовности.

Тофу и зеленый лук мелко нарезаются. Все ингредиенты соединяются в отдельной емкости: обжаренные овощи с курицей, тофу, зеленый лук. Туда же добавляются яйца и крахмал. Начинка тщательно перемешивается до получения однородной консистенции.

Рисовая бумага замачивается в воде на 10 секунд. Затем ее размещают на ровной поверхности для дальнейшего формирования изделий. На подготовленную рисовую бумагу выкладывается начинка, после чего она аккуратно заворачивается в форме конверта. Рисовая бумага обеспечивает надежное скрепление, формируя аккуратный «пирожок».

Дамплинги обжариваются на масле до образования легкой золотистой корочки с обеих сторон. Блюдо готово к подаче.

Ранее мы рассказали, что добавить в котлеты, чтобы они не разваливались.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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