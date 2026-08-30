Если желтеют листья огурцов – сразу же: пероноспороз канет в Лету за 2 дня

Желтеют и сохнут листья огурцов, урожай стремительно уходит — знакомая картина для дачников. Часто виновата инфекция, способная за неделю уничтожить посадки, считает ученый агроном Нелли Гуляева.
Как распознать пероноспороз
Ложная мучнистая роса проявляется с нижних старых листьев, быстро поднимается вверх. Появляются мелкие желтые пятна, они буреют, подсыхают по краям, лист выглядит обожженным. Развитию способствуют прохладные ночи, роса, перепады температур, загущение.
Диагностика и первые шаги
Утром осмотрите нижнюю сторону листа:
- Серо-фиолетовый налет — подтверждает пероноспороз.
- Мелкие точки, паутинка, серебристая мраморность — паутинный клещ.
- Если за неделю болезнь поднялась на верхние листья, медлить нельзя.
Удалите сильно пораженные листья, вынесите с участка. Поливайте только под корень, рекомендует Нелли Гуляева. В теплице проветривайте утром и вечером. При быстром развитии применяйте специализированные фунгициды, смачивая обе стороны листьев. При клеще добавьте обработку акарицидом (Фитоверм) серией опрыскиваний.
Отзывы
«Потерял половину урожая за неделю. Обработал спецпрепаратом, распространение остановилось. Теперь проверяю листья каждое утро», — делится Михаил Астафьев из Воронежской области.
«Клещ и ложная мучнистая пришли вместе. После двух обработок Фитовермом растения ожили. Главное — не ждать», — советует Ольга из Подмосковья.
Вывод
Пораженный лист не восстановится. Ваша задача — остановить переход на молодые листья и продлить плодоношение. При первых желтых пятнах на нижних листьях не ждите неделю: удаляйте, проветривайте, обрабатывайте целенаправленно.
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