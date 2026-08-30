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Новые правила на АЗС с 1 сентября: кого затронут и сколько продлятся

Опубликовано: 30 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Новые правила на АЗС с 1 сентября: кого затронут и сколько продлятся
Новые правила на АЗС с 1 сентября: кого затронут и сколько продлятся
Городовой ру
Что ждет российских водителей после 1 сентября 2026 года

С 1 сентября этого года на АЗС РФ станут действовать новые правила, касающиеся требований к топливу при продаже. Изменения будут региональными, поэтому могут отличаться в зависимости от субъекта страны.

Важное изменение коснется экологического класса топлива. Из-за его нехватки правительство временно разрешило продажу более низкого по качеству бензина классов К-2, К-3, К-4 и К-5, а также дизтоплива классов К-2, К-3, К-4 и К-5.

Подобная мера станет актуальной до 1 июля 2027 года. Решение позволит сделать внутренний рынок топлива более надежным, сообщает GAZETA-N1.RU, ссылаясь на портал “АвтоВзгляд”.

Покупатели могут рассчитывать на необходимую информацию о характеристиках топлива. На любой АЗС будут доступны данные об экологическом классе и марке бензина, дизельного топлива.

Оператор заправочной станции не может также отказать водителю в сведениях о качестве текущей партии топлива. Такая информация предоставляется только по устному требованию.

Вывод

Снижение класса бензина и дизельного топлива является временной мерой, поэтому бояться нечего. Указанные классы топлива продолжают оставаться безопасными для автомобилей. При малейших сомнениях стоит обратиться за информацией к оператору АЗС.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как сэкономить на бензине.

Автор:
Полина Аксенова
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