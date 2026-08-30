Новые правила на АЗС с 1 сентября: кого затронут и сколько продлятся

С 1 сентября этого года на АЗС РФ станут действовать новые правила, касающиеся требований к топливу при продаже. Изменения будут региональными, поэтому могут отличаться в зависимости от субъекта страны.
Важное изменение коснется экологического класса топлива. Из-за его нехватки правительство временно разрешило продажу более низкого по качеству бензина классов К-2, К-3, К-4 и К-5, а также дизтоплива классов К-2, К-3, К-4 и К-5.
Подобная мера станет актуальной до 1 июля 2027 года. Решение позволит сделать внутренний рынок топлива более надежным, сообщает GAZETA-N1.RU, ссылаясь на портал “АвтоВзгляд”.
Покупатели могут рассчитывать на необходимую информацию о характеристиках топлива. На любой АЗС будут доступны данные об экологическом классе и марке бензина, дизельного топлива.
Оператор заправочной станции не может также отказать водителю в сведениях о качестве текущей партии топлива. Такая информация предоставляется только по устному требованию.
Вывод
Снижение класса бензина и дизельного топлива является временной мерой, поэтому бояться нечего. Указанные классы топлива продолжают оставаться безопасными для автомобилей. При малейших сомнениях стоит обратиться за информацией к оператору АЗС.
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