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Как заставить тягу работать как мощный вентилятор: простое решение для гаража и погреба

Опубликовано: 30 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
Как заставить тягу работать как мощный вентилятор: простое решение для гаража и погреба
Как заставить тягу работать как мощный вентилятор: простое решение для гаража и погреба
Городовой ру
Плохая вытяжка в гараже превращает работу в испытание: запахи и дым остаются внутри, отравляя воздух.

Многие ставят шумные вентиляторы, которые тратят электричество и требуют обслуживания. Но есть способ увеличить тягу без двигателей и проводов. Используйте силу ветра — и ваша вентиляция заработает как мощная турбина, рекомендует StroyDay.

Как дефлектор усиливает тягу без электричества

Н-образная конструкция из пластиковых труб создает эффект Вентури: поток ветра, проходя через раструбы, создает разрежение и вытягивает воздух из помещения. Установите устройство на выход трубы — и отток воздуха усилится в разы без единого вентилятора.

Что нужно и как собрать

Материалы доступны в любом магазине:

  • Труба 110 мм — 2–3 метра.
  • Тройник 110 мм — 3 штуки.

Сборка за 15 минут: соедините три тройника (центральный горизонтально, два по бокам), наденьте на верх вентиляционной трубы высотой 2–3 метра. Дефлектор засасывает даже мелкий мусор, работает бесшумно, без электричества и обслуживания.

Ваш следующий шаг

Не тратьте деньги на вентиляторы и не терпите загазованность. Соберите Н-образный дефлектор за час из труб и тройников, установите на вытяжной канал. Ветер станет вашим бесплатным помощником, обеспечивая чистый воздух без шума и счетов за электричество.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему выбрасывать пластиковые ящики из-под овощей - плохая затея.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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