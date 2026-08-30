Как заставить тягу работать как мощный вентилятор: простое решение для гаража и погреба

Многие ставят шумные вентиляторы, которые тратят электричество и требуют обслуживания. Но есть способ увеличить тягу без двигателей и проводов. Используйте силу ветра — и ваша вентиляция заработает как мощная турбина, рекомендует StroyDay.
Как дефлектор усиливает тягу без электричества
Н-образная конструкция из пластиковых труб создает эффект Вентури: поток ветра, проходя через раструбы, создает разрежение и вытягивает воздух из помещения. Установите устройство на выход трубы — и отток воздуха усилится в разы без единого вентилятора.
Что нужно и как собрать
Материалы доступны в любом магазине:
- Труба 110 мм — 2–3 метра.
- Тройник 110 мм — 3 штуки.
Сборка за 15 минут: соедините три тройника (центральный горизонтально, два по бокам), наденьте на верх вентиляционной трубы высотой 2–3 метра. Дефлектор засасывает даже мелкий мусор, работает бесшумно, без электричества и обслуживания.
Ваш следующий шаг
Не тратьте деньги на вентиляторы и не терпите загазованность. Соберите Н-образный дефлектор за час из труб и тройников, установите на вытяжной канал. Ветер станет вашим бесплатным помощником, обеспечивая чистый воздух без шума и счетов за электричество.
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