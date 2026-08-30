Городовой / Полезное / Народные приметы на 30 августа: что запрещено на святого Мирона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд Новости Петербурга
Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным Полезное
Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт Новости Петербурга
Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила Полезное
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 30 августа: что запрещено на святого Мирона

Опубликовано: 30 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 30 августа: что запрещено на святого Мирона
Народные приметы на 30 августа: что запрещено на святого Мирона
Legion-Media
Узнайте, что сулят народные наблюдения в этот день.

30 августа православные верующие вспоминают священномученика Мирона Кизического — пресвитера III века, который своей кротостью и мужеством стал примером христианской добродетели. День также прозвали Вдовьи помочи, поскольку его главный смысл заключался в заботе о нуждающихся — вдовах и сиротах. Крестьяне сообща помогали им в полевых работах, готовили запасы и делились теплом.

День был богат не только традициями милосердия, но и народными приметами, по которым судили о предстоящей осени и зиме, пишет "Аргументы и Факты".

Что предвещали приметы

Перелётные птицы. Если журавли уже покинули родные края и потянулись на юг, зима наступит рано и будет особенно суровой. Задержка птиц, напротив, сулила мягкий и поздний холодный сезон. Особое внимание уделяли ласточкам — их исчезновение до этого дня предвещало ранние заморозки.

Облака и осадки. Плотные, низкие тучи, затягивающие небо с утра, — верный признак затяжных дождей и осенней слякоти. Если же небо оставалось ясным и солнечным, это обещало не только тёплую осень, но и раннюю, дружную весну в следующем году. Туман, стелющийся по земле, сулил обильный урожай грибов и мягкий переход к зиме.

Ветер. Сильный, порывистый считался предвестником перемен — известий или резких поворотов в судьбе. Тихий, ровный ветерок, наоборот, обещал стабильность и спокойствие в делах.

Приметы, связанные с человеком

В этот день народная молва приписывала особое значение случайным встречам и событиям:

  • Встретить на дороге вдову или сироту — к душевному очищению.
  • Если за праздничным столом собиралась вся семья, год предвещали мирным и благополучным.
  • А сон накануне был вещим — ему старались придать особое значение и не пересказывать до обеда, чтобы не спугнуть удачу.

Вывод

Приметы 30 августа — это не просто суеверия, а многовековой опыт крестьян, которые умели читать знаки природы и готовиться к переменам. Наблюдения за птицами, облаками и ветром помогали нашим предкам планировать хозяйство и предугадывать погоду. И сегодня эти ориентиры могут подсказать, какой будет осень и зима.

Ранее мы рассказывали о народных приметах на успение Пресвятой Богородицы.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏 2
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью