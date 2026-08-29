Рукастые удальцы скупают на Авито советские стенки: делают из них мебель класса люкс — на выходе элитная мебель

Как превратить советский гарнитур в модную мебель - правила мастеров с "Авито"

Советская мебель во всю стену уже давно потеряла популярность, поэтому ассоциируется с квартирами прошлого века. Но в последнее время мастера отдают предпочтение именно таким гарнитурам, так как их можно использовать в качестве набора полок, корпусов и фасадов. Старую стенку с "Авито" реально превратить в новую мебель.

Сначала разбирают, а только потом красят

Не стоит покрывать весь гарнитур светлой краской и ставить его на место, ведь это не поменяет тяжелые пропорции. Лучше разделить конструкцию на отдельные модули. Нижние секции можно переделать в длинную тумбу под телевизор, из застекленной части сделать самостоятельный сервант. Узкий пенал подойдет для изготовления книжного шкафа.

Заменяют ножки

Нижний цоколь придает гарнитуру излишнюю массивность, поэтому его можно снять, поставив небольшие ножки. Также мастера избавляются от советских ручек, убирают некоторые дверцы, сообщает progoroduhta.ru.

Переделывают витрину

Эту секцию можно использовать не только для посуды, но и для книг. Для создания акцента потребуется сделать внутреннюю стенку контрастной и поменять оформление стекла. После этого витрина перестанет напоминать советский гарнитур.

Проверяют состояние гарнитура

После покупки старой мебели нужно внимательно изучить ее состояние. Если где-то есть плесень, запах сырости, то лучше отказаться от переделки этой мебели.

При шлифовке поверхностей обязательно нужно пользоваться защитными очками, респиратором, а также не забывать про проветривание.

Вывод

Основная ценность советской стенки заключается в возможности использовать ее секции для создания нового гарнитура. Это позволяет сделать необычную мебель, а также существенно сэкономить деньги.

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