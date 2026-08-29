Агроном Давыдова раскрыла, как правильно обрезать малину в сентябре: ягод будет в 2 раза больше

Но не все знают, что обычные и ремонтантные сорта требуют кардинально разного подхода. Неправильная обрезка может лишить вас ягод или ослабить кусты перед холодами. Агроном Ксения Давыдова специально для читателей "Городового" рассказала, как правильно провести осенние процедуры, чтобы малина пережила зиму без потерь.
Как обрезать обычную малину
Удаление отплодоносивших побегов. Вырежьте у самой земли все двухлетние стебли, которые уже давали ягоды. Их легко узнать по тёмной, почти чёрной коре и засохшим боковым веточкам. Эти побеги больше не пригодятся — они только забирают питание у молодых.
Прореживание молодняка. Среди стеблей текущего года оставьте 5–7 самых крепких и здоровых. Всё слабое, повреждённое и искривлённое удалите без сожаления.
"Не прищипывайте верхушки молодых побегов в сентябре. Вызванный этим новый прирост не успеет одревеснеть до морозов и вымерзнет, ослабив весь куст", - предостерегает Ксения Давыдова.
Как обрезать ремонтантную малину
Выбор стратегии зависит от того, сколько урожаев вы хотите получать:
- Для одного осеннего урожая. После завершения плодоношения срежьте все стебли до уровня земли. Весной отрастут новые побеги, которые к осени дадут обильное плодоношение. Этот способ упрощает уход и снижает риск болезней.
- Для двух урожаев. Удалите только те части побегов, которые уже отплодоносили. Оставшиеся стебли аккуратно пригните к земле и укройте на зиму. Так вы получите и летние, и осенние ягоды, но будьте готовы к более трудоёмкому уходу.
Что делать после обрезки
Соберите все срезанные ветви и опавшие листья — они могут быть источником инфекций. Азотные удобрения осенью исключите, они стимулируют рост, который не нужен перед зимой. При необходимости внесите фосфорно-калийную подкормку — она укрепит корни. Замульчируйте почву вокруг кустов и пригните летнюю малину до наступления устойчивых морозов, пока стебли ещё гибкие.
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