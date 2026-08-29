Фитофтора или другая напасть: почему разорвало картошку и можно ли ее есть - ответ агронома

Что делать с потрескавшейся картошкой

Выкапывая картошку, некоторые огородники обнаруживают на клубнях глубокие трещины и считают виновником фитофтору или нехватку удобрений. Кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева, автор канала «Ученый агроном», объясняет: в большинстве случаев это не болезнь, а физиологический сбой, вызванный резкими перепадами влажности и неправильной агротехникой.

Почему клубни лопаются

По словам эксперта, основная причина растрескивания — неравномерный рост клубней. В начале сезона стоит засуха, кожура грубеет и теряет эластичность. Затем наступают обильные дожди или начинается интенсивный полив. Мякоть резко набирает массу, а грубая кожура не выдерживает давления и лопается. Трещины могут быть мелкими или глубокими, расходящимися в разные стороны.

Чаще всего эта проблема проявляется при сочетании нескольких факторов:

засуха, сменяющаяся ливнями;

тяжёлая, уплотнённая почва, которая плохо пропускает влагу;

избыток азотных удобрений или внесение свежего навоза;

крупноплодные сорта, склонные к быстрому росту;

поздняя уборка, из-за которой клубни перерастают;

фитофтора на ботве, нарушающая питание и провоцирующая скачки роста.

Трещины - не признак фитофторы

Гуляева подчёркивает: сами трещины — не признак фитофторы. Инфекция проявляется иначе: на клубнях появляются буровато-серые вдавленные пятна, а под кожурой — коричневая гниющая мякоть. А растрескивание — это чисто механическое повреждение от внутреннего давления.

Но если на ботве была фитофтора, урожай нужно перебирать особенно тщательно. Через трещины в клубни легко проникают гнилостные бактерии, которые при хранении быстро уничтожают даже здоровые на вид картофелины.

Можно ли есть такую картошку

Если клубень твёрдый, без мокрых участков и неприятного запаха, его смело можно употреблять в пищу. Достаточно вырезать повреждённые места. Но на длительное хранение треснувшую картошку закладывать нельзя — она начнёт портиться и заразит соседние клубни. Её нужно использовать в первую очередь. На семена такие экземпляры тоже не оставляют.

Что делать с урожаем перед закладкой на хранение

Сразу после выкопки просушите картофель в тени, избегая прямых солнечных лучей. Затем тщательно переберите:

целые здоровые клубни — на хранение;

треснувшие — в пищу первыми;

мягкие, мокрые, с гнилью или неприятным запахом — выбросить.

Если фитофтора была сильной, перед закладкой на хранение выдержите картофель 10–14 дней в сухом проветриваемом помещении и переберите повторно.

Мнение огородников

Как оказалось, с этой проблемой в текущем сезоне столкнулись многие дачники. Они поделились своим опытом в комментариях.

"У нас второй год такой картофель. Хорошо перезимовал, не гнил и даже часть на посадку пошла. Так что это не катастрофа, просто были такие условия созревания".



"Портиться такая картошка не будет, единственный минус - хлопотно чистить. И, естественно, на семена такую не хранить"

Вывод

Растрескивание картофеля — не болезнь, а следствие неравномерного роста клубней из-за перепадов влажности. Урожай можно спасти: треснувшие клубни пригодны в пищу, но не для хранения. В следующем сезоне важно выровнять полив, не перекармливать азотом и вовремя бороться с фитофторой на ботве. Тогда картошка вырастет ровной, красивой и без трещин.

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