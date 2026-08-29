Спим в купе, гуляем по Сортавале, ужинаем в Петербурге: всё о новом кольцевом поезде-отеле

На маршруте курсирует три пары поездов.

Путешествовать по северу России станет ещё проще. Железнодорожники активно развивают туристические маршруты. В ближайшие годы добраться до древнего Выборга и красивейших мест Карелии станет гораздо удобнее.

Большое круговое путешествие в 2027 году

В июне 2027 года запустится новый турмаршрут: Москва — Сортавала — Выборг — Санкт-Петербург — Москва, сообщает "ДП".

Это поезд формата «отель на колёсах». Вы садитесь в поезд в Москве, спите в купе, а днём исследуете новый город. Не нужно искать гостиницы и постоянно таскать за собой тяжёлые сумки.

Выборг бьёт рекорды: туда пустили двухэтажные поезда

Туристы буквально штурмуют Выборг. Только за первые 7 месяцев этого года местный вокзал принял более 1,2 миллиона человек.

Чтобы справиться с наплывом гостей, из Петербурга в Выборг запустили двухэтажные поезда — «Аврора-шаттлы». Всего за одну первую неделю они перевезли больше 7,5 тысяч человек!

Сейчас эти поезда работают в тестовом режиме. Тесты завершатся 20 сентября. Кроме того, до конца сентября по будням между Петербургом и Выборгом ходят дополнительные «Ласточки».

Как устроен «Аврора-шаттл» и что с ценами

Двухэтажный поезд ходит три раза в день: утром, днём и вечером. В нём 5 вагонов.

Большинство мест — сидячие, с мягкими креслами, столиками и подножками.

Есть отдельные купе со спальным местом, чтобы поспать в дороге.

Предусмотрен специальный вагон для маломобильных пассажиров.

Совет по билетам: цена на них динамическая. Чем раньше вы покупаете билет и чем больше свободных мест в вагоне, тем ниже стоимость. На выходные и праздники билеты всегда дороже.

Зачем ехать по этому маршруту?

Выборг — единственный город в России, где можно увидеть настоящую средневековую шведскую крепость, погулять по старинным мощёным улочкам и скальному парку «Монрепо».

— единственный город в России, где можно увидеть настоящую средневековую шведскую крепость, погулять по старинным мощёным улочкам и скальному парку «Монрепо». Сортавала — главный узловой пункт Карелии. Отсюда туристы едут в знаменитый горный парк «Рускеала» на ретро-поезде на паровой тяге или отправляются на катерах на остров Валаам.

Что в итоге

Поездки на поездах превращаются из обычной дороги в полноценный отдых. Если вы планируете отпуск или поездку на выходные, присмотритесь к северному направлению — комфортных поездов там становится всё больше.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге пустят легендарные ретро-автобусы по первому маршруту.