Где танцует «Холоп» и живет «Чумной доктор»: тайны самой кинематографичной локации Петербурга

Русский музей всегда был любимой локацией режиссеров.

Вы наверняка смотрели «Холопа 2» или «Серебряные коньки». А задумывались ли вы, где снимали эту царскую красоту?

Ответ прост — в Петербурге. Ко Дню российского кино Русский музей поделился архивными кадрами со съемок. Выяснилось, что чаще всего на экранах появляется легендарный Мраморный дворец.

Почему именно он?

Мраморный дворец — уникальное место. Его строили для графа Григория Орлова, фаворита Екатерины II. Архитектор Антонио Ринальди использовал для отделки 32 вида мрамора!

Главный плюс дворца — его интерьеры сохранились идеально. Режиссерам даже не нужно строить декорации. Заходишь в зал — и ты уже в царской России.

Роскошная лепнина, огромные зеркала и живописные виды привлекали ещё советских мэтров кино. Сегодня здесь снимают самые масштабные российские блокбастеры.

В каких фильмах «снялся» дворец?

Список картин впечатляет. Интерьеры дворца можно узнать во многих хитах:

«Холоп 2» — здесь снимали пышные балы и королевские палаты.

— здесь снимали пышные балы и королевские палаты. «Майор Гром: Чумной доктор» — дворец превратили в дом богатого и опасного злодея.

— дворец превратили в дом богатого и опасного злодея. «Серебряные коньки» — идеальная локация для сказочного Петербурга XIX века.

— идеальная локация для сказочного Петербурга XIX века. «Союз Спасения» и «Матильда» — исторические драмы о жизни аристократов.

и — исторические драмы о жизни аристократов. «Фандорин. Азазель» — современный детективный сериал.

— современный детективный сериал. «Курт Сеит и Александра» — популярная турецкая драма.

Совсем скоро дворец снова появится на больших экранах. В его стенах сняли фильм «Пророк. История Александра Пушкина».

Не только залы, но и сады

Русский музей — это не только Мраморный дворец. В кино часто попадают и другие локации музея.

Советские и российские режиссеры очень любят Михайловский и Летний сады. Их живописные аллеи «сыграли» десятки ролей в историческом кино.

Для съемочной группы это идеальное место: в одном комплексе можно снять и шумный бал во дворце, и тайное свидание в парке.

Так что при следующем просмотре исторического кино присмотритесь к кадру. Скорее всего, вы узнаете знакомые залы Мраморного дворца.

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