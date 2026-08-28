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Древнейшая обитель России отмечает 910-летие: чем живет и как меняется Староладожский монастырь

Опубликовано: 28 августа 2026 21:48
 Проверено редакцией
Древнейшая обитель России отмечает 910-летие: чем живет и как меняется Староладожский монастырь
Древнейшая обитель России отмечает 910-летие: чем живет и как меняется Староладожский монастырь
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
В обитель доставили копию иерусалимской Гефсиманской плащаницы.

В Ленобласти есть место, которое помнит еще древнерусских князей — это Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь. В этом году он отмечает невероятную дату — 910 лет со дня основания.

Два редких подарка к юбилею

Главные торжества приурочили к празднику Успения Богородицы. В монастырском соборе прошла большая служба, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

К празднику обитель получила ценные подарки:

  • Икону Александра Невского. Образ написали мастера специально к юбилею по проекту областных властей.
  • Копию Иерусалимской плащаницы. Фонд Андрея Первозванного передал монастырю точную копию Гефсиманской плащаницы в натуральную величину. Ее сделали в России по образцу известной святыни из Святой Земли, сообщает Администрация Легобласти.

Большая реставрация: от тепла до фасадов

Сегодня древний монастырь не просто хранит память о прошлом, но и активно обновляется. Правительство Ленинградской области помогает вернуть обители былую красоту.

Сейчас здесь идут масштабные работы. К монастырю наконец подводят современные коммуникации: центральное отопление, воду и канализацию.

Параллельно мастера реставрируют главный Успенский собор. Это сложный процесс, который планируют завершить к концу 2028 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург встречает чудотворную десницу с острова Корфу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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