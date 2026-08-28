Древнейшая обитель России отмечает 910-летие: чем живет и как меняется Староладожский монастырь

В Ленобласти есть место, которое помнит еще древнерусских князей — это Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь. В этом году он отмечает невероятную дату — 910 лет со дня основания.
Два редких подарка к юбилею
Главные торжества приурочили к празднику Успения Богородицы. В монастырском соборе прошла большая служба, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
К празднику обитель получила ценные подарки:
- Икону Александра Невского. Образ написали мастера специально к юбилею по проекту областных властей.
- Копию Иерусалимской плащаницы. Фонд Андрея Первозванного передал монастырю точную копию Гефсиманской плащаницы в натуральную величину. Ее сделали в России по образцу известной святыни из Святой Земли, сообщает Администрация Легобласти.
Большая реставрация: от тепла до фасадов
Сегодня древний монастырь не просто хранит память о прошлом, но и активно обновляется. Правительство Ленинградской области помогает вернуть обители былую красоту.
Сейчас здесь идут масштабные работы. К монастырю наконец подводят современные коммуникации: центральное отопление, воду и канализацию.
Параллельно мастера реставрируют главный Успенский собор. Это сложный процесс, который планируют завершить к концу 2028 года.
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