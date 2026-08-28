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Постельное выбираю не по цвету и ткани: ищу 2 буквы на этикетке — сразу видно, буду ли мягко спать или простыня годится только на тряпки

Опубликовано: 28 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Постельное выбираю не по цвету и ткани: ищу 2 буквы на этикетке — сразу видно, буду ли мягко спать или простыня годится только на тряпки
Постельное выбираю не по цвету и ткани: ищу 2 буквы на этикетке — сразу видно, буду ли мягко спать или простыня годится только на тряпки
Городовой ру
На какие буквы следует обращать внимание при выборе постельного белья - дельный совет для хозяек

Постельное белье принято выбирать глазами. Хозяйки смотрят на цвет, трогают ткань и совершают покупку. Но уже после нескольких стирок на простыне появляются первые катышки, ткань становится тонкой.

Поэтому важно искать на упаковке две буквы - ТС (Thread Count). Они показывают количество нитей на один квадратный дюйм ткани. Именно так вы сможете понять, насколько плотным является постельное белье.

Какие цифры должны быть рядом с ТС

Если выбираете хлопковое постельное белье, то ориентиром должны стать цифры - 300-500 ТС. Именно такой диапазон является самым удачным, так как ткань будет плотной и приятной. О рыхлой ткани будут свидетельствовать условные - 50-130 ТС. 200 ТС - вполне приличная плотность.

Стоит ли выбирать белье со значением 1000 ТС

Цифра кажется красивой, но это не означает, что такое постельное белье будет лучше во много раз. Ткань с подобным значением станет очень плотной, тяжелой, из-за чего все-таки лучше отдавать предпочтение вариантам с 300-500 ТС, сообщает progorod58.ru.

Вывод

При покупке любого хлопкового постельного белья обязательно найдите ТС, посмотрите состав. Если ткань состоит из микрофибры или льна, то смотреть на ТС уже бессмысленно. Только в последнюю очередь обращайте внимание на рисунок и цвет.

Ранее портал "Городовой" рассказал, при какой температуре нужно стирать постельное белье.

Автор:
Полина Аксенова
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