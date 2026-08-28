Из Москвы в Петербург за два часа: кто будет управлять первым российским суперпоездом

Отобранные специалисты в конце 2026 года пройдут стажировку в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта.

Поездка между двумя столицами скоро станет в два раза быстрее. В России активно строят первую высокоскоростную магистраль (ВСМ). По ней пустят поезда, которые смогут разгоняться до фантастических 400 км/ч.

Как быстро он поедет?

Рабочая скорость поезда — 360 км/ч, а максимальная — 400 км/ч. Для сравнения: «Сапсан» обычно едет не быстрее 250 км/ч. В итоге дорога из Москвы в Санкт-Петербург займет всего 2 часа 15 минут вместо нынешних четырех часов.

Как собирают первые вагоны

Строительство уже идет вовсю на заводе «Уральские локомотивы». Сейчас мастера собирают первые два поезда.

Работа кипит в 9 вагонах из 16. Рабочие ставят окна и двери, делают мощную шумоизоляцию, прокладывают километры кабелей и монтируют внутреннюю отделку.

Детали для суперпоезда делают около 150 заводов со всей России. Например, для него разработали особый токоприемник («рога» на крыше).

Он идеально обтекается воздухом и не боится экстремальной погоды — работает и в лютый мороз до -50 °C, и в жару до +75 °C.

Кто сядет за штурвал?

Управлять такими скоростями доверят только профи. РЖД уже отобрали 26 самых опытных машинистов и их помощников, которые раньше водили «Сапсаны», пишет "Коммерсант".

В конце 2026 года пилоты поедут на учебу. Сначала они пройдут теорию в инжиниринговом центре, а потом отправятся на завод, чтобы изучить поезд «изнутри».

Со временем элитную команду расширят:

к весне 2028 года на линии будут работать 90 специалистов;

к 2029 году штат вырастет до 236 человек.

Когда можно будет прокатиться?

Сначала поезд ждет жесткая проверка на прочность. В 2027 году первый состав отправят на испытательное кольцо в Щербинку.

После этого начнутся главные тесты на реальной трассе. Для этого построят специальный 129-километровый участок от Зеленограда до Твери. Там поезд разогонят до максимума.

Если все испытания пройдут успешно, первые пассажиры смогут купить билеты на суперпоезд уже в апреле 2028 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, из каких деталей собирают первую супертрассу в Петербург.