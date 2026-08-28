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Туе в конце августа – крайний срок: 1 ампула на 5 л воды – хвоя зеленее изумруда, ни одной желтой иголочки

Опубликовано: 28 августа 2026 18:03
 Проверено редакцией
Туе в конце августа – крайний срок: 1 ампула на 5 л воды – хвоя зеленее изумруда, ни одной желтой иголочки
Туе в конце августа – крайний срок: 1 ампула на 5 л воды – хвоя зеленее изумруда, ни одной желтой иголочки
Legion-Media
Что делать, если туя начала желтеть в конце лета

В конце лета туя может начать желтеть. Так растение подает сигнал о том, что ему требуется помощь. Чаще всего причина кроется в ошибках ухода или естественных процессах, которые легко скорректировать, пишет ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных для портала Белновости.

Почему туя желтеет в августе-сентябре

Причин пожелтения хвои может быть несколько. Вот самые распространённые:

  • Естественное обновление хвои. Каждая хвоинка туи живёт 3–6 лет, после чего отмирает. Этот процесс часто происходит именно в конце лета — начале осени. Желтеют обычно старые ветки внутри кроны, а не на концах побегов. Если это ваш случай — ничего делать не нужно, весной туя восстановится сама.
  • Неправильный полив. Туя одинаково плохо переносит как пересушку, так и переувлажнение. При недостатке влаги хвоя становится сухой и ломкой, при избытке — загнивают корни, и растение начинает желтеть. В жаркую погоду поливайте тую обильно, промачивая почву на глубину 30–40 см.
  • Нехватка питания. Если туе не хватает калия, магния или железа, хвоя начинает желтеть. При дефиците фосфора она может приобретать буро-красный оттенок. Это одна из самых частых причин пожелтения именно в конце лета.
  • Болезни и вредители. Грибковые инфекции (фитофтороз, ржавчина, шютте) и насекомые (туевая тля, ложнощитовка, паутинный клещ) тоже могут вызывать пожелтение и усыхание веток.
  • Солнечные ожоги. Молодые туи особенно уязвимы к палящему солнцу. Если хвоя желтеет с южной стороны — это почти наверняка ожог.

Что делать, если туя начала желтеть

Действуйте поэтапно, в зависимости от причины:

  1. Проверьте полив. Потрогайте почву под туей на глубину 5–7 см. Если сухая — полейте обильно. Если мокрая — прекратите полив и дайте земле просохнуть. Замульчируйте приствольный круг корой или опилками, чтобы сохранить влагу.
  2. Подкормите тую. До начала сентября внесите калийно-фосфорное удобрение. Хорошо работают внекорневые подкормки препаратами «Эпин» или «Циркон» (1 ампула на 5 литров воды). Также можно рассыпать в прикорневой круг костную муку — 2 пригоршни на растение.
  3. Осмотрите ветки на предмет болезней и вредителей. Если заметили пятна, налёт или насекомых — обрежьте больные побеги и обработайте растение медьсодержащим фунгицидом (бордосская жидкость). От вредителей помогут инсектициды.
  4. Защитите от солнца. Если туя стоит на открытом месте, установите лёгкое укрытие из нетканого материала или сетки на самые жаркие часы.

Личный опыт корреспондента

У корреспондента «Городового» Артёма Петрова на участке пожелтела туя. В середине августа хвоя начала буреть с южной стороны. Он опасался, что дерево гибнет, но носле проверки почвы оказалось, что растение пересохло, когда стояли жаркие дни. Артём начал поливать тую дважды в неделю, замульчировал приствольный круг и внёс калийно-фосфорное удобрение. Пожелтение прекратилось.

Вывод

Пожелтение туи в конце лета — чаще всего результат неправильного ухода. Проверьте полив, внесите калийно-фосфорное удобрение, осмотрите ветки и при необходимости защитите растение от солнца. Если причина в естественном обновлении хвои, просто подождите. Своевременные и правильные действия вернут туе зелень и здоровье.

Ранее Городовой рассказал, как сделать ароматную соль из зелени.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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