Туе в конце августа – крайний срок: 1 ампула на 5 л воды – хвоя зеленее изумруда, ни одной желтой иголочки

В конце лета туя может начать желтеть. Так растение подает сигнал о том, что ему требуется помощь. Чаще всего причина кроется в ошибках ухода или естественных процессах, которые легко скорректировать, пишет ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных для портала Белновости.
Почему туя желтеет в августе-сентябре
Причин пожелтения хвои может быть несколько. Вот самые распространённые:
- Естественное обновление хвои. Каждая хвоинка туи живёт 3–6 лет, после чего отмирает. Этот процесс часто происходит именно в конце лета — начале осени. Желтеют обычно старые ветки внутри кроны, а не на концах побегов. Если это ваш случай — ничего делать не нужно, весной туя восстановится сама.
- Неправильный полив. Туя одинаково плохо переносит как пересушку, так и переувлажнение. При недостатке влаги хвоя становится сухой и ломкой, при избытке — загнивают корни, и растение начинает желтеть. В жаркую погоду поливайте тую обильно, промачивая почву на глубину 30–40 см.
- Нехватка питания. Если туе не хватает калия, магния или железа, хвоя начинает желтеть. При дефиците фосфора она может приобретать буро-красный оттенок. Это одна из самых частых причин пожелтения именно в конце лета.
- Болезни и вредители. Грибковые инфекции (фитофтороз, ржавчина, шютте) и насекомые (туевая тля, ложнощитовка, паутинный клещ) тоже могут вызывать пожелтение и усыхание веток.
- Солнечные ожоги. Молодые туи особенно уязвимы к палящему солнцу. Если хвоя желтеет с южной стороны — это почти наверняка ожог.
Что делать, если туя начала желтеть
Действуйте поэтапно, в зависимости от причины:
- Проверьте полив. Потрогайте почву под туей на глубину 5–7 см. Если сухая — полейте обильно. Если мокрая — прекратите полив и дайте земле просохнуть. Замульчируйте приствольный круг корой или опилками, чтобы сохранить влагу.
- Подкормите тую. До начала сентября внесите калийно-фосфорное удобрение. Хорошо работают внекорневые подкормки препаратами «Эпин» или «Циркон» (1 ампула на 5 литров воды). Также можно рассыпать в прикорневой круг костную муку — 2 пригоршни на растение.
- Осмотрите ветки на предмет болезней и вредителей. Если заметили пятна, налёт или насекомых — обрежьте больные побеги и обработайте растение медьсодержащим фунгицидом (бордосская жидкость). От вредителей помогут инсектициды.
- Защитите от солнца. Если туя стоит на открытом месте, установите лёгкое укрытие из нетканого материала или сетки на самые жаркие часы.
Личный опыт корреспондента
У корреспондента «Городового» Артёма Петрова на участке пожелтела туя. В середине августа хвоя начала буреть с южной стороны. Он опасался, что дерево гибнет, но носле проверки почвы оказалось, что растение пересохло, когда стояли жаркие дни. Артём начал поливать тую дважды в неделю, замульчировал приствольный круг и внёс калийно-фосфорное удобрение. Пожелтение прекратилось.
Вывод
Пожелтение туи в конце лета — чаще всего результат неправильного ухода. Проверьте полив, внесите калийно-фосфорное удобрение, осмотрите ветки и при необходимости защитите растение от солнца. Если причина в естественном обновлении хвои, просто подождите. Своевременные и правильные действия вернут туе зелень и здоровье.
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