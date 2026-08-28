2 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: сочные, нежные, воздушные

Котлеты станут сочными и пышными, если добавить в фарш манную крупу вместо хлеба. Простой приём от шеф-поваров — как приготовить идеальные котлеты без ошибок.

Котлеты — одно из самых любимых блюд, но добиться их идеальной текстуры удаётся не всегда. Кажется, что фарш хороший, пропорции соблюдены, а результат всё равно разочаровывает: то сухие, то распадаются, то напоминают резину. Многие годами ищут тот самый рецепт, перепробовав десятки вариантов.

Но есть простой приём, который используют профессиональные повара. Он не требует дорогих продуктов или сложных манипуляций, но кардинально меняет структуру блюда. Всё, что нужно, — добавить в фарш немного манной крупы, пишет автор блога "Кулинарный техникум".

Почему манка превосходит хлеб и яйца

Хозяюшки в фарш добавляют размоченный хлеб или яйца для связки и сочности. Однако хлеб при жарке отдаёт влагу, и котлеты становятся сухими, а яйца делают массу плотной и упругой, почти резиновой. Манная крупа работает иначе. Попадая в фарш, она впитывает излишки сока и жира, удерживая их внутри котлеты, а не давая вытекать на сковороду.

Крахмал, содержащийся в манке, набухает и связывает мясные волокна, делая структуру однородной, но при этом не перебивает мясной вкус. Готовые котлеты получаются более пышными, сочными и имеют ту самую нежную текстуру, которая ассоциируется с ресторанным уровнем.

Простая технология, которая меняет результат

На 500 граммов фарша берут примерно 2 чайные ложки сухой манной крупы. Её добавляют в мясную массу вместе с солью и специями, после чего всё тщательно вымешивают. Затем фарш отправляют в холодильник на 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы крупа набухла и связала все ингредиенты в единую пластичную массу. После этого формируют котлеты и обжаривают их обычным способом.

Дополнительный секрет — перед формовкой можно слегка отбить фарш о дно миски, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха. Это сделает котлеты более плотными и поможет им держать форму во время жарки.

Личный опыт автора

Я долго не могла понять, почему мои котлеты получаются сухими, даже если я добавляю лук и яйца. Перепробовала много рецептов, пока не узнала про манку. Добавила пару ложек в фарш — и результат изменился кардинально. Котлеты стали пышными и таяли во рту, а форма держалась идеально.

Вывод

Манная крупа — секрет идеальной текстуры котлет. Она удерживает влагу, делает массу однородной и пышной, заменяя хлеб и яйца. Простой способ получить стабильный результат без лишних движений.

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