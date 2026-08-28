Дорожки на даче больше не бетонирую: собираю «садовый конструктор» с Ozon — проще и дешевле, тропинка готова за день

Дачные тропинки превращаются в кашу из травы и земли после каждого сильного дождя. Заливать бетонное основание - долго и дорого, поэтому лучше воспользоваться модульным покрытием с Ozon. Оно состоит из отдельных элементов, которые защелкиваются между собой. При желании дорожку можно будет разобрать и перенести на другое место.
Предварительная подготовка земли
Нельзя разместить секции сверху травы, так как такую конструкцию не получится назвать надежной. Со временем она обязательно просядет.
Разметьте дорожку, снимите дерн, уберите камни, мусор и корни растений. После этого утрамбуйте поверхность, разровняйте ее. Если земля рыхлая, то стоит сделать песчаную подушку.
Принцип конструктора
Подготовьте модули, соедините их штатными замками и выложите на подготовленную дорожку. В продаже получится найти как пластиковые варианты материала, так и резиновые. Закрепить края дорожки можно колышками или бордюром.
Перед приобретением обязательно изучите толщину материала, качество конструкции, устойчивость к солнечным лучам и морозам, сообщает usolie.info.
Преимущества модульного покрытия
Такая конструкция не требует опалубки, закупки цемента и использования бетономешалок, а также существенно экономит время, ведь вам не придется ожидать несколько суток затвердевания раствора.
Вывод
Дешевый конструктор с маркетплейса может сделать дорожку аккуратной, чистой и безопасной, но важно выбирать качественные материалы. Тогда они точно прослужат долго.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как сделать дорожку из старых покрышек.
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