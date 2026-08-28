Беспроигрышный вариант для начала осени: стилист предложил 12 стильных образов с джинсами

С чем носить джинсы в сентябре 2026 года

Осенью, с первыми холодами пора доставать джинсы из ящиков и создавать новые образы. Джинсы остаются базой гардероба, но чтобы не носить их однообразно всю осень, стоит добавить свежих идей. Несколько стильных комбинаций для начала сезона предлагает стилист Гульнара Абдуллина, автор блога "Мода. Стиль. Личность".

Выбеленные джинсы с рубашкой

Светлые джинсы и рубашка из шитья — простой и элегантный вариант для тёплой погоды. Дополните образ замшевыми лоферами или кедами для повседневности, а туфлями-слингбэками — для выхода.

Розовые джинсы с худи

Яркие цветные джинсы легко сочетаются с нейтральными или пастельными оттенками. Носите их со свитшотами, кроссовками или даже туфлями на каблуке — универсальный вариант для разных случаев.

Прямые джинсы и минималистичный жакет

Стиль 90-х снова в моде. Прямые джинсы, жакет с круглым вырезом поверх футболки и классические лоферы создают сдержанный и элегантный образ.

Коричневые джинсы и бомбер

Шоколадные джинсы в сочетании с тёплым бомбером и красной футболкой — отличный вариант для прохладных дней. Забавные носки и кеды в ретро-стиле добавят индивидуальности.

Джинсы-бочки с леопардовой курткой

Объёмные джинсы винтажного кроя выглядят современно в паре с курткой с леопардовым принтом. Образ можно адаптировать под любую обувь и аксессуары.

Узкие синие джинсы и белый пиджак

Контрастный верх и классические дудочки создают повседневно-деловой образ. Вместо привычных белых кед выберите двухцветные балетки.

Светлые джинсы и спортивная рубашка

Лёгкая ветровка поверх футболки или джемпера — основа динамичного образа. Укороченные джинсы-бананы и яркая сумка-кисет добавят энергии.

Прямые джинсы и синяя рубашка

Классика на все времена. Прямые джинсы песочного оттенка и хлопковая синяя рубашка — мягкое напоминание о возвращении в офисный ритм. Кожаные лоферы и белые носки завершают образ.

Джинсовый тотал-лук

Джинсовый верх и низ — самый удобный образ. Подвернутые штанины, сумка яркого цвета и белые кроссовки делают его стильным и завершённым.

Объёмные джинсы и пиджак мужского кроя

Пиджак с расширенными плечами и вытертые джинсы индиго создают модный контраст. Балетки с квадратным носом и леопардовый принт усиливают впечатление.

Джинсы цвета индиго и клетчатая рубашка

Рубашка в клетку с длинным рукавом — идеальный вариант для переходного сезона. Носите её поверх футболки с прямыми или объёмными джинсами средней потертости.

Прямые джинсы и замшевые балетки

Балетки остаются в тренде и осенью. Замшевые модели с высокими джинсами создают минималистичный и элегантный образ в стиле начала 2000-х.

Вывод

Джинсы — это вечная классика, которая не выходит из моды. У каждого есть свой любимый образ с ними: от повседневного до элегантного. Экспериментируйте с кроем, цветом и сочетаниями, и осенний гардероб заиграет новыми красками. Помните: главное — комфорт и ваше настроение.

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