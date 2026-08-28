8 продуктов, которые я всегда беру про запас — список выручалочек на каждый день

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Яйца по-турецки с овощами и сыром: обычную яичницу после этого рецепта вы больше не захотите

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Не яйца, а истинный шедевр: чистое золото и винтажный беж — овощи и специи в помощь

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Не пасхальные яйца, а настоящие сапфиры: для покраски нужен только овощ - покупная химоза отправится в мусорку

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Банка консервы да пара овощей - на выходе вкусное и бюджетное блюдо - кастрюли хватит на 3 дня

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Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее

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