Городовой / Новости Петербурга / 8 продуктов, которые я всегда беру про запас — список выручалочек на каждый день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Захватите паспорт и справку: кого Эрмитаж пустит бесплатно в День знаний Новости Петербурга
С 1 сентября в РФ изменятся правила возврата товаров в магазины Новости Петербурга
Канье Уэст все-таки выступит в Петербурге: что происходит вокруг главного концерта года Новости Петербурга
Экспресс-выпечка к чаю: рецепт шоколадного пирога из самых доступных продуктов – бюджетно и вкусно Новости Петербурга
Транспорт Петербурга меняется: ранний автобус из Колпино и волонтеры в Рыбацком Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

8 продуктов, которые я всегда беру про запас — список выручалочек на каждый день

Опубликовано: 28 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
8 продуктов, которые я всегда беру про запас — список выручалочек на каждый день
фото legion-media
Домашняя продуктовая база: не запасы ради запасов, а комфорт на кухне

Раньше идея «запасов» казалась многим пережитком прошлого: зачем держать дома мешки круп и ряды консервов? Но реальность часто ставит в тупик: холодильник пуст, готовить не хочется, а альтернативы — переплатить за доставку или съесть что попало.

На деле секрет не в количестве продуктов, а в правильном наборе, из которого всегда можно собрать нормальный ужин без суеты.

Какие продукты реально выручают

Есть базовый набор, который превращает «ничего нет» в «сейчас что‑нибудь соображу». Это не про накопительство, а про предсказуемость и скорость: из этих ингредиентов легко собрать полноценное блюдо за 10–15 минут. Главное — брать то, что вы точно умеете готовить, и не превращать кладовку в склад забытых банок.

Практичные советы по формированию своей базы

  • Держать под рукой яйца, макароны, консервы (тунец, фасоль, кукуруза), замороженные овощи, тушёнку, растительное масло, специи и замороженные ягоды — это универсальный каркас для быстрых ужинов.
  • Покупать осознанно: не «на всякий случай», а понимая, какие 2–3 простых блюда вы сделаете из продукта.
  • Следить за составом: у консервов и тушёнки он должен быть максимально простым и понятным.
  • Регулярно использовать запасы: принцип «первым пришёл — первым ушёл» спасает от порчи и лишних трат.
  • Не гнаться за универсальностью: ваша база — это то, что лично вы реально едите и умеете готовить.

Личный опыт

Я держу дома небольшой базовый набор — этого хватает на 3–4 привычных ужина. Если вижу, что что‑то подходит к концу, сразу докупаю. Так не копится лишнее, а холодильник всегда «рабочий» — из него реально что‑то приготовить без долгих раздумий.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить варенье из слив и яблок на сковороде.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью