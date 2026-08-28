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Канье Уэст все-таки выступит в Петербурге: что происходит вокруг главного концерта года

Опубликовано: 28 августа 2026 14:27
 Проверено редакцией
Канье Уэст все-таки выступит в Петербурге: что происходит вокруг главного концерта года
Канье Уэст все-таки выступит в Петербурге: что происходит вокруг главного концерта года
Global Look Press / Javier Rojas / Keystone Press Agency
Шум вокруг приезда Канье Уэста в Россию не утихает.

На днях фанаты рэпера пережили настоящий стресс: концерт в Санкт-Петербурге оказался под угрозой срыва. Но, похоже, тревога была ложной. Шоу состоится.

Что за скандал с площадкой?

Продажа билетов на 10 и 11 октября шла вовсю уже больше недели. И вдруг «Газпром Арена» делает громкое заявление: никакого договора аренды нет, а сами они концерт не организуют. Фанаты запаниковали и подумали, что их обманули.

Организаторы из Say Agency быстро включились в ситуацию. Они объяснили, что арена изначально сама дала добро на анонс и старт продаж. Возникли обычные технические накладки.

Сейчас все бумаги доделывают, а сам договор уже на финальной стадии подписания, рассказала РБК глава Say Agency Анна Субчева.

Концерт точно будет?

Да, инсайдеры подтвердили изданию: никаких запретов на проведение шоу нет.

Самое главное — сам Канье Уэст уже подписал контракт. Организаторы не собираются отменять или переносить даты. Они уверены, что все пройдет идеально, как и планировалось с самого начала.

Организаторы просят поклонников не паниковать и просто немного подождать. Сдавать билеты не нужно. Совсем скоро площадка и организаторы выпустят официальное совместное заявление, и последние сомнения отпадут.

Ранее «Городовой» рассказывал, как шоу Канье Уэста в Петербурге перепишет правила покупки билетов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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