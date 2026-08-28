Канье Уэст все-таки выступит в Петербурге: что происходит вокруг главного концерта года

На днях фанаты рэпера пережили настоящий стресс: концерт в Санкт-Петербурге оказался под угрозой срыва. Но, похоже, тревога была ложной. Шоу состоится.
Что за скандал с площадкой?
Продажа билетов на 10 и 11 октября шла вовсю уже больше недели. И вдруг «Газпром Арена» делает громкое заявление: никакого договора аренды нет, а сами они концерт не организуют. Фанаты запаниковали и подумали, что их обманули.
Организаторы из Say Agency быстро включились в ситуацию. Они объяснили, что арена изначально сама дала добро на анонс и старт продаж. Возникли обычные технические накладки.
Сейчас все бумаги доделывают, а сам договор уже на финальной стадии подписания, рассказала РБК глава Say Agency Анна Субчева.
Концерт точно будет?
Да, инсайдеры подтвердили изданию: никаких запретов на проведение шоу нет.
Самое главное — сам Канье Уэст уже подписал контракт. Организаторы не собираются отменять или переносить даты. Они уверены, что все пройдет идеально, как и планировалось с самого начала.
Организаторы просят поклонников не паниковать и просто немного подождать. Сдавать билеты не нужно. Совсем скоро площадка и организаторы выпустят официальное совместное заявление, и последние сомнения отпадут.
Ранее «Городовой» рассказывал, как шоу Канье Уэста в Петербурге перепишет правила покупки билетов.